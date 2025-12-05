Maestra de guardería asesinada estaba a punto de cumplir unos de sus mayores anhelos

A Karen Legaspy Martínez, de 50 años, le faltaba poco por cumplir uno de sus mayores sueños; ella estaba terminando el colegio y el próximo año se graduaría de bachillerato.

Lamentablemente no pudo cumplir con su sueño porque fue víctima de unos despiadados que la mataron.

Ella soñaba con terminar el colegio y prepararse para tener su propia guardería, porque amaba tratar con niños, trabajo que tenía desde hace muchos años.

Karen Legaspy Martínez, de 50 años, era una maestra de guardería que murió atacada a balazos por un grupo de hombres que tomaron una casa y en la que se negaron a pagar alquiler en Linda Vista de La Unión, Cartago. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Hija fue la primera en la familia en enterarse de fatalidad

La hija mayor de Karen Legaspy Martínez, la maestra de guardería que murió atacada a balazos por un grupo de hombres que tomaron su casa en Linda Vista de La Unión, en Cartago, fue la primera en enterarse de la tragedia.

La joven, de 30 años, estaba a miles de kilómetros y fue a la primera que llamaron, así lo confirmó Omar Villalobos, esposo de Karen.

“A mi hija la llamaron, ella está en los Estados Unidos, alguien la llamó y le dijo que habían matado a la mamá, mi hija me llamó”, expresó Villalobos.

Este es el segundo golpe que sufre la familia, pues hace un mes y medio murió el papá de Omar y él estaba cuidando a su mamá a raíz de esta pérdida.

“Mi papá murió hace un mes y medio, entonces estoy cuidando a mi mamá; vivimos a la par, pero mi mamá me despierta casi a la 1 de la mañana, me dice que mataron a Karen, nos alistamos y fuimos al hospital San Juan de Dios; ahí nos dijeron que ya se la habían llevado para el Complejo de Ciencias Forenses”, expresó el esposo de la víctima, quien también se encargó de retirar el cuerpo de su amada.

Karen fue atacada cerca de las 6 p. m., de este miércoles 3 de diciembre, cuando en apariencia pretendía cobrar el alquiler de una casa que es propiedad de su familia.

“Ella se habría acercado a una propiedad en Linda Vista que le pertenece y la cual estaba siendo ocupada por otras personas; en un momento dado se da una discusión entre la mujer y los ocupantes de la casa y uno de estos saca un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones, logrando impactarla en la cabeza”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Legaspy fue llevada al hospital San Juan de Dios, pero a las 10:30 p.m., de este miércoles, la declararon sin vida.

Además de Karen, otras familias de Linda Vista de La Unión estarían siendo amenazadas por grupos delictivos de la localidad.

Algunos lugareños que prefieren mantener sus nombres bajo reserva señalan que a otras dos familias les han quitado la casa y era lo que pretendían con la vivienda de Karen, y por eso le dispararon.

Karen es la mujer número 75 asesinada en este 2025. De momento no hay detenidos por este cruel hecho.