Sargento de Fuerza Pública pierde la vida en horrible accidente de tránsito en San Carlos

Un sargento de la Fuerza Pública perdió la vida de forma trágica en un horrible accidente ocurrido la mañana de este viernes en San Carlos.

Se trata de José Rafael Navarro Araya, de 63 años, quien murió prensado dentro de su carro luego de que este, al parecer, invadiera el carril contrario y chocara de frente contra un carro de uso oficial del MINAE.

La Fuerza Pública lamentó el fallecimiento de un oficial en San Carlos. (MSP/MSP)

Ante una consulta de La Teja, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó que Navarro, quien estaba destacado en la delegación de La Fortuna, se encontraba disfrutando de su día libre.

De acuerdo con las autoridades, el mortal accidente ocurrió a eso de las 11:20 a.m. de este viernes en Florencia de San Carlos, específicamente 3 kilómetros al sur de la rotonda de esa localidad, sobre la ruta 35.

Oficial de Fuerza Pública muere en choque en San Carlos. (Facebook/Oficial de Fuerza Pública muere en choque en San Carlos.)

“En apariencia, el ofendido viajaba en un vehículo tipo automóvil y por razones que aún no son claras, habría perdido el control del mismo y habría colisionado de manera frontal contra otro vehículo”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras recibir la alerta sobre la colisión, la Cruz Roja despachó unidades al sitio, pero a la llegada del personal ya no había nada que hacer por Navarro, quien murió prensado dentro de su propio carro.

El carro del oficial chocó de frente contra este pick up. Foto Allan Jara. (Facebook/Oficial de Fuerza Pública muere en choque en San Carlos.)

En cuanto al conductor del otro vehículo involucrado, las autoridades informaron que este no sufrió heridas de gravedad en el accidente.