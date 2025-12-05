OIJ detiene a dos hombres y a un joven como sospechosos de homicidio y venta de drogas en Siquirres

Un hombre cometió una peligrosa e imprudente acción, que pudo costarle la vida, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron su casa, en Siquirres.

Según la Policía Judicial, el sujeto sacó un arma para apuntarles a los agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), por lo que estos pudieron actuar en su contra bajo el principio de legítima defensa; afortunadamente, la situación no tuvo un desenlace fatal.

LEA MÁS: Pareja de extranjeros alerta a dueños de finca sobre la extraña muerte de su bebita de 10 meses

“Hay un detalle importante: cuando se estaba ejecutando el allanamiento, uno de los hombres apuntó con su arma de fuego a los compañeros del SERT, pero ellos, por medio de sus tácticas y capacitación, lograron evadir este hecho e impidieron que el sujeto disparara contra el personal nuestro”, explicó Michael Soto, director interino del OIJ.

Los tres sospechosos fueron detenidos en La Herediana de Siquirres. Foto OIJ. (OIJ/Los tres sospechosos fueron detenidos en La Herediana de Siquirres. Foto OIJ.)

Los hechos ocurrieron a eso de las 4 a. m., de este viernes, cuando agentes del OIJ y el SERT realizaron un allanamiento en el sector de La Herediana de Siquirres.

LEA MÁS: Estas son las líneas de investigación del OIJ sobre el brutal asesinato del doctor en su casa en Escazú

En ese punto los investigadores detuvieron a dos hombres apellidados Vásquez, de 24 años y Sánchez, de 52, además de un menor de edad. El OIJ no indicó cuál de estos fue el que encañonó a los agentes.

Según las autoridades, los tres sujetos fueron detenidos como sospechosos de los delitos de infracción a la ley de armas, infracción a la ley de psicotrópicos y homicidio.

Dos armas fueron decomisadas en el allanamiento. Foto OIJ. (OIJ/Los tres sospechosos fueron detenidos en La Herediana de Siquirres. Foto OIJ.)

LEA MÁS: Temperaturas de 3 y de 10 grados se sintieron la madrugada de este viernes en Costa Rica

“Este es un caso importante, relevante en la zona que tiene que ver con el contexto de homicidio, violencia y narcotráfico que ocurre en este sector del país”, dijo Soto.

En el operativo se decomisaron dos armas de fuego y dos cargadores de AR15, una cantidad considerable de cocaína, dosis de crack y dinero en efectivo.