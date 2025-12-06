Violento choque deja a bebé de 6 meses y a niño de 6 años heridos de gravedad en Guanacaste

Una bebé de 6 meses y un niño de 6 años tuvieron que ser llevados de emergencia a un centro médico a causa de una violenta colisión ocurrida la tarde de este viernes en Guanacaste.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el accidente ocurrió a eso de las 4:45 p.m. en Cañas Dulces de Liberia, del puente Irigay 100 metros hacia el norte en sentido a La Cruz.

El accidente ocurrió en Cañas Dulces de Liberia. Foto Waze CR. (Facebook/El accidente ocurrió en Cañas Dulces de Liberia. Foto Waze CR.)

Las autoridades aún no han brindado una versión clara del accidente, pero de forma preliminar se habla de que se habría tratado de un vehículo que, al parecer, chocó contra un árbol.

Según Bomberos, en el sitio atendieron a la bebé y al niño, quienes fueron trasladados a un centro médico, uno con golpes de consideración y el otro en condición delicada.

Además, dos adultos también fueron trasladados en condición delicada a un centro médico.