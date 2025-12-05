Dos hombres irán a prisión como sospechosos de matar a una mujer y dejar a siete hermanos sin su mamá

Dos hombres de apellidos Cárcamo Segura y Sanabria Zepeda pasarán los próximos tres meses en la cárcel por ser sospechosos del homicidio de Stephanie Alejandra Morales Carrillo, de 40 años, quien era madre de siete hijos, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Pavas y así lo otorgó el Juzgado Penal de la zona.A estos hombres se les investiga por tentativa de homicidio; además, otro hombre de apellidos Morales Carrillo se encuentra cumpliendo la misma medida cautelar por ser sospechoso de los hechos. No trascendió si es familiar de la fallecida.

LEA MÁS: Maestra de guardería asesinada estaba a punto de cumplir unos de sus mayores anhelos

Dos sospechosos cumplen prisión preventiva por el ataque donde murió Stephanie Alejandra Morales Carrillo, madre de siete hijos. Foto: Archivo/Ilustrativa (Jeffrey Zamora)

Ataque armado en Pavas

“De acuerdo con la investigación, se presume que estas personas planearon acabar con la vida de un hombre, por lo que aprovecharon que, el 29 de noviembre del 2024, las víctimas se estaban trasladando en una motocicleta por Pavas. Al parecer, Cárcamo y Sanabria se acercaron en otro vehículo y les dispararon”, señalaron en el Ministerio Público.

LEA MÁS: Pareja de extranjeros alerta a dueños de finca sobre la extraña muerte de su bebita de 10 meses

Producto del ataque, el ofendido resultó con heridas en el cuello, tórax, brazo derecho y pierna izquierda, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro médico; mientras que Stephanie Alejandra Morales Carrillo sufrió lesiones que le ocasionaron la muerte.

El caso continúa en investigación, y no descartan que haya más involucrados en esta agresión. Las causas del móvil no han trascendido.

LEA MÁS: Estas son las líneas de investigación del OIJ sobre el brutal asesinato del doctor en su casa en Escazú