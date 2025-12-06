Adiós a la Navidad en casa: El “terror” de las escuelas recibió la noticia que más temía

Un hombre fue detenido como sospechoso de convertirse en el terror de los centros educativos de la zona norte del país, pues es vinculado con al menos 6 robos a este tipo de instituciones.

Esas fechorías le terminaron por salir muy caras, pues ahora pasará Navidad y Fin de Año de la peor forma posible, detrás de las reja de una cárcel.

LEA MÁS: Violento choque deja a bebé de 6 meses y a niño de 6 años heridos de gravedad en Guanacaste

Esto se debe a que el sujeto, apellidado Leiva, de 36 años, deberá cumplir 6 meses de prisión preventiva mientras se le investiga como sospechoso del delito de robo agravado.

Leiva fue detenido el pasado jueves por el OIJ de Upala por medio de un allanamiento a su casa ubicada en Cuatro Bocas de Aguas Claras.

Leiva es vinculado con al menos 6 robos a centros educativos. Foto OIJ. (OIJ/Cortesía)

LEA MÁS: Violencia en Costa Rica: atacan a hombre sin piedad y nadie sabe quién fue

“Según el informe preliminar, los hechos con los que se vincula se habrían dado desde mayo de este año hasta la fecha, cuando se recibieron denuncias indicando que varios centros educativos de la zona se estaban dando robos.

“Los agentes iniciaron con las diligencia y lograron identificar a este sujeto, relacionándolo con al menos seis robos a centros educativos”, indicó el OIJ.

LEA MÁS: Esta podría ser la causa de muerte de bebé de 10 meses que fue encontrada sin vida por sus papás

En el allanamiento a la vivienda de Leiva, los investigadores encontraron varios bienes que fueron reportados como robados por los centros educativos, como una computadora portátil, una moto guadaña, abanicos y una plancha de vapor, entre otros, los cuales fueron devueltos.