Violencia en Costa Rica: atacan a hombre sin piedad y nadie sabe quién fue

Un hombre, cuya identidad no se dio a conocer, se encuentra luchando por su vida en un hospital tras ser víctima de un salvaje ataque que dejó horrorizados a varios vecinos de Heredia.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, por circunstancias que aún no son claras, el hombre fue apuñalado en múltiples ocasiones.

La Cruz Roja informó que la situación se dio pasadas las 7 p. m. de este viernes en la localidad de San Pedro de Barva, desde donde recibieron una alerta sobre una persona herida por arma blanca.

El hombre fue llevado en condición crítica al hospital de Heredia. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“Informan de un hombre adulto con múltiples heridas en su cuerpo por arma blanca. Este es trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl”, informó la Benemérita.

Tras lo sucedido las autoridades realizaron un rápido operativo en los alrededores, pero de momento no se ha dado a conocer si alguna persona fue detenida como sospechosa de la agresión.