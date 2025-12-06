Discusión entre pareja de agentes del OIJ terminó con uno de ellos herido de bala en Goicoechea

Una aparente discusión entre una pareja, ambos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), terminó de forma violenta, pues uno de ellos recibió dos balazos y tuvo que ser llevado a un centro médico.

De acuerdo con el reporte de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 2 a.m. de este sábado en la comunidad de Mata de Plátano, en Goicoechea, San José.

LEA MÁS: Así ocurrió el trágico accidente en el que murió extranjero que viajaba en bicimoto por conocido lugar de Escazú

“Se informa de una supuesta riña entre una pareja, siendo que en un momento dado la mujer, en apariencia, habría sacado un arma de fuego y por razones que se desconocen le habría disparado al hombre en al menos dos ocasiones”, informó el OIJ.

Según las autoridades, el hombre recibió los disparos en una de sus piernas y en un codo, por lo que tuvo que ser llevado a un centro médico para ser atendido por personal especializado.

LEA MÁS: Violento choque deja a dos personas prensadas y luchando por su vida dentro de un carro

Ambos involucrados son agentes del OIJ. Foto Alonso Tenorio/Con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En cuanto a la mujer, trascendió que esta quedó a las órdenes de las autoridades mientras se investigan las circunstancias que mediaron en los hechos.

Sobre los involucrados, lo único que se sabe de momento es que se trata de un hombre apellidado Arboin y una mujer de apellido Mena, ambos investigadores del OIJ, y que en apariencia vivían juntos.

LEA MÁS: Adiós a la Navidad en casa: El “terror” de las escuelas recibió la noticia que más temía

Extraoficialmente se habla de que la situación se habría tratado de un caso de violencia doméstica, sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades judiciales.

Otro detalle que también será investigado es si la mujer usó su arma de reglamento o una de carácter personal, así como si la accionó bajo el principio de legítima defensa.