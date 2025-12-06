Así ocurrió el trágico accidente en el que murió extranjero que viajaba en bicimoto por conocido lugar de Escazú

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer cómo ocurrió el trágico accidente en el que un extranjero perdió la vida cuando viajaba en una bicimoto por Escazú.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que el ahora fallecido es un nicaragüense apellidado Andrade, cuya edad aún no ha sido verificada del todo.

El mortal hecho ocurrió a eso de las 5 p.m. de este viernes en San Rafael de Escazú, específicamente en la carretera hacia el Alto de las Palomas.

El fallecido fue identificado como un extranjero apellidado Andrade. Foto Policía Municipal de Escazú. (Policía Municipal de Escazú/El fallecido fue identificado como un extranjero apellidado Andrade. Foto Policía Municipal de Escazú.)

“Según la versión preliminar que se maneja, los hechos se dieron cuando el ahora fallecido viajaba en una bicimoto y por razones que se desconocen habría colisionado contra una motocicleta”, indicó el OIJ.

Personal de la Policía Municipal de Escazú y Cruz Roja se desplazaron al sitio del accidente, pero a su llegada ya no había nada que hacer por el extranjero.

En cuanto al motociclista, cuya identidad no se dio a conocer, la Policía Judicial informó que afortunadamente este no sufrió heridas de gravedad.