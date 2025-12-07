Teleguía Farándula

Esta es la persona que hace la voz del sapo Concho en los conciertos de Bad Bunny

El personaje que sorprendió al público en Costa Rica no es un audio grabado: detrás está The Real Boricuadrips

Por Fabiola Montoya Salas

El famoso sapo Concho que aparece en los conciertos de Bad Bunny no es un audio grabado. Detrás de esa voz está una persona real conocida como The Real Boricuadrips, quien se encarga de darle vida en tiempo real y de sorprender al público en cada presentación.

05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
El sapo Concho se convirtió en uno de los personajes más comentados de los conciertos. (Jose Cordero/José Cordero)

Y es que, durante su primera aparición en Costa Rica, se robó toda la atención, ya que estudió lo que comen los ticos y se tomó el tiempo de investigar los lugares más icónicos del país para incluirlos en su intervención dentro del show.

The real boricuadrips
The Real Boricuadrips es quien le da voz en vivo al personaje durante los shows. (The real boricuadrips/The real boricuadrips)
The real boricuadrips
El personaje sorprendió al mencionar comidas típicas y lugares emblemáticos del país. (The real boricuadrips/The real boricuadrips)

“La verdad Costa Rica es pura vida, yo nunca había estado aquí, ya estaba loco pa’ venir pa’ acá. Gacho, Benito me trajo de gira acá con él y hay tantas cosas que quiero hacer como probar el gallo pinto, el chifrijo, la olla de carne, y quiero saber si los patacones saben igual a los de PR (Puerto Rico)”, dijo el sapo en su presentación.

Además, el personaje expresó su interés en conocer varios lugares del país que siempre había escuchado mencionar.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que dijo que le gustaría visitar playa del Coco, Puntarenas, San Carlos y Tamarindo.

“Gacho hay que salir a explorar todo esto, porque me dicen que Costa Rica es otra cosa”, concluyó.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

