Esta es la persona que hace la voz del sapo Concho en los conciertos de Bad Bunny

El famoso sapo Concho que aparece en los conciertos de Bad Bunny no es un audio grabado. Detrás de esa voz está una persona real conocida como The Real Boricuadrips, quien se encarga de darle vida en tiempo real y de sorprender al público en cada presentación.

El sapo Concho se convirtió en uno de los personajes más comentados de los conciertos. (Jose Cordero/José Cordero)

Y es que, durante su primera aparición en Costa Rica, se robó toda la atención, ya que estudió lo que comen los ticos y se tomó el tiempo de investigar los lugares más icónicos del país para incluirlos en su intervención dentro del show.

LEA MÁS: Periodista de Teletica se disculpó hasta con Los Ángeles Azules por ir al concierto de Bad Bunny

The Real Boricuadrips es quien le da voz en vivo al personaje durante los shows. (The real boricuadrips/The real boricuadrips)

El personaje sorprendió al mencionar comidas típicas y lugares emblemáticos del país. (The real boricuadrips/The real boricuadrips)

“La verdad Costa Rica es pura vida, yo nunca había estado aquí, ya estaba loco pa’ venir pa’ acá. Gacho, Benito me trajo de gira acá con él y hay tantas cosas que quiero hacer como probar el gallo pinto, el chifrijo, la olla de carne, y quiero saber si los patacones saben igual a los de PR (Puerto Rico)”, dijo el sapo en su presentación.

LEA MÁS: Carlos Guzmán le manda mensaje a Bad Bunny por poner a sonar la canción “Soy Tico”

Además, el personaje expresó su interés en conocer varios lugares del país que siempre había escuchado mencionar.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que dijo que le gustaría visitar playa del Coco, Puntarenas, San Carlos y Tamarindo.

“Gacho hay que salir a explorar todo esto, porque me dicen que Costa Rica es otra cosa”, concluyó.