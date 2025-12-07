Carlos Guzmán le manda mensaje a Bad Bunny por poner a sonar la canción “Soy Tico”

Carlos Guzmán habló en exclusiva con La Teja luego de que sonara la melodía de “Soy Tico” en uno de los conciertos de Bad Bunny en Costa Rica y confesó lo que sintió al escuchar el detalle. Además, aprovechó para enviarle un mensaje directo al artista puertorriqueño, a quien agradeció públicamente por el gesto.

Carlos Guzmán reaccionó emocionado tras escuchar la melodía de su canción en el concierto. (Alonso Tenorio)

El cantante nacional contó que el detalle lo tomó completamente por sorpresa, ya que en ese momento se encontraba tocando en una fiesta privada, cuando una asistente se le acercó para enseñarle el video que ya empezaba a circular en redes sociales.

“No pude escucharlo, hasta hoy en la mañana. Me parece lindísimo lo que hizo el artista en el concierto y muy importante. Lo que más me gusta de todo esto, y que ha pasado con otros artistas internacionales que vienen al país, es que estos son pequeños pasos que se van dando para uno darse a conocer internacionalmente y que la música tica se exponga”, dijo contento con todo lo que está pasando alrededor de la pieza.

El Estadio Nacional se llenó por completo en las dos fechas del artista. (Jose Cordero/José Cordero)

Los fanáticos costarricenses disfrutaron de dos conciertos que dieron de qué hablar. (Jose Cordero/José Cordero)

Carlos expresó que él sueña con que nuestro país tenga éxito internacional y que la música costarricense consiga más espacios en escenarios de gran importancia.

“Cada vez que pasa eso, y más con un artista que es número uno a nivel mundial, de verdad que es un honor, yo me sentí muy halagado”, detalló.

Guzmán aprovechó el momento para mandarle un mensaje al artista.

“Le mando un agradecimiento muy sincero porque haya escogido mi canción, me parece que una persona que visita otros países y se preocupa por conocer las costumbres, y escoger una canción que es representativa dice mucho de esa persona, es un gesto muy bueno y se ve que es una persona pura vida”, agregó.

Varios familiares han reaccionado

Don Carlos también contó que el video se ha empezado a viralizar de forma rápida y que las reacciones no se han hecho esperar, tanto dentro como fuera del país.

Una de las primeras en reaccionar fue su hija, quien actualmente se encuentra en Chile.

“Ella me llamó para comentarme del clip, pero ya estamos empezando a ver que se está haciendo viral”, concluyó.

El puertorriqueño se presentó este viernes 5 y sábado 6 en el Estadio Nacional, donde reunió a decenas de personas. Sus conciertos dieron de qué hablar, ya que dejó encantados al público tico con dos espectáculos llenos de luces, pantallas gigantes, efectos especiales y un repertorio que fue coreado de principio a fin.

Bad Bunny se llevó los aplusos con el homenaje.

El momento en que sonó la melodía de “Soy Tico” se convirtió en uno de los más comentados de la última noche, generando orgullo en muchos costarricenses.