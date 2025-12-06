Periodista de Teletica se disculpó hasta con Los Ángeles Azules por ir al concierto de Bad Bunny

El periodista y presentador de Telenoticias, Juan Manuel Vargas, fue uno de los cerca de 55 mil asistentes que llenaron el Estadio Nacional este viernes para la primera fecha del tour “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny.

El Conejo Malo regresará este sábado con su segundo concierto en suelo tico.

Juan Manuel Santos dejó el formalismo con el que sale en Telenoticias y se fue al concierto de Bad Bunny muy bien acompañado. Fotografía: Facebook. (Instagram/Instagram)

Pide perdón… pero con humor

Tras disfrutar el espectáculo, el periodista lanzó una valoración muy honesta (y con buena dosis de humor), asegurando que hasta las bandas más legendarias deberían perdonarle la infidelidad musical.

“Que disculpen U2, Rolling Stone, Metallica, Guns N’ Roses, AC/DC y hasta Los Ángeles Azules, pero sí, fui a ver al Conejo Malo. Buen show, sin tanto elemento como conciertos como Shakira o Karol G, pero el diseño del show, pese a la polémica casita, fue muy bueno”, resumió.

Bad Bunny se presentó este viernes en el Estadio Nacional. Repetirá el show este sábado. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

La famosa “casita” sí le encantó

Vargas también destacó el contraste entre los dos escenarios del concierto.

“En el escenario principal, un concierto estándar, pero en la casita logra una atmósfera de fiesta íntima, entre compas”, afirmó.

El presentador dejó claro que, aunque pidió perdón por “traicionar” a sus bandas favoritas, la experiencia con Bad Bunny le pareció tan buena que le valió completamente la pena.