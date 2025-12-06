Farándula

Periodista de Teletica se disculpó hasta con Los Ángeles Azules por ir al concierto de Bad Bunny

Comunicador dio sus conclusiones tras estar entre las 55 mil almas que reunió el Conejo Malo en el primero de sus dos conciertos en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

El periodista y presentador de Telenoticias, Juan Manuel Vargas, fue uno de los cerca de 55 mil asistentes que llenaron el Estadio Nacional este viernes para la primera fecha del tour “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny.

El Conejo Malo regresará este sábado con su segundo concierto en suelo tico.

El periodista y presentador de Telenoticias, Juan Manuel Vargas
Juan Manuel Santos dejó el formalismo con el que sale en Telenoticias y se fue al concierto de Bad Bunny muy bien acompañado. Fotografía: Facebook. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Joven comparte truco para apagar camarita que Bad Bunny regala en sus conciertos

Pide perdón… pero con humor

Tras disfrutar el espectáculo, el periodista lanzó una valoración muy honesta (y con buena dosis de humor), asegurando que hasta las bandas más legendarias deberían perdonarle la infidelidad musical.

“Que disculpen U2, Rolling Stone, Metallica, Guns N’ Roses, AC/DC y hasta Los Ángeles Azules, pero sí, fui a ver al Conejo Malo. Buen show, sin tanto elemento como conciertos como Shakira o Karol G, pero el diseño del show, pese a la polémica casita, fue muy bueno”, resumió.

05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Bad Bunny se presentó este viernes en el Estadio Nacional. Repetirá el show este sábado. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: Bad Bunny se “bailó” a cientos de fanáticos en Costa Rica con su controversial “Casita”

La famosa “casita” sí le encantó

Vargas también destacó el contraste entre los dos escenarios del concierto.

“En el escenario principal, un concierto estándar, pero en la casita logra una atmósfera de fiesta íntima, entre compas”, afirmó.

El presentador dejó claro que, aunque pidió perdón por “traicionar” a sus bandas favoritas, la experiencia con Bad Bunny le pareció tan buena que le valió completamente la pena.

Juan Manuel Vargas, periodista y presentador de Telenoticias.
Juan Manuel Vargas es puro formalismo y seriedad en Telenoticias. (redes/Facebook)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Juan Manuel VargasTeleticacanal 7Bad BunnyEstadio Nacional
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.