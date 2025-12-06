Joven comparte truco para apagar camarita que Bad Bunny regala en sus conciertos

Si asistió a la primera fecha del concierto de Bad Bunny en Costa Rica y fue de los afortunados que recibió la camarita-souvenir que el artista regaló en el Estadio Nacional, preste atención porque esta información le va a servir.
El curioso dispositivo, una vez que se activa la luz, cuesta muchísimo apagarlo, algo que desesperó a más de uno tras llegar a casa con el regalo encendido.
LEA MÁS: Bad Bunny se “bailó” a cientos de fanáticos en Costa Rica con su controversial “Casita”
Un tico reveló el secreto
El charro costarricense Gabriel Morúa compartió en TikTok el truco definitivo para apagar la cámara y conservar casi intacto el recuerdo del Conejo Malo.
En su video explicó que lo único que necesita es una pieza delgada de plástico.
“Vinimos con la camarita que dieron aleatoriamente a los que fuimos al concierto pero con la particularidad de que no se apaga y ya llevamos todo el rato que llegamos a la casa y no se apaga. Supuse que había que meter algo por este lado (muestra la ranura que hay detrás de la cámara) pero probé con varias cosas y no lo lograba hasta que encontré un plastiquito delgado y ya con eso, se bloquea la batería y quedamos con un recuerdo del concierto de Bad Bunny”, explicó Morúa.
LEA MÁS: Periodista de Teletica presume a la dueña de su corazón en concierto de Bad Bunny
Así funciona el método
Morúa mostró en cámara cómo introducir el plástico en la ranura para bloquear la batería y apagar la luz del souvenir.
El truco funciona al 100%; eso sí, debe dejar el plástico colocado para mantener la cámara apagada y retirarlo cuando quiera que la luz vuelva a encenderse.
También opinó del concierto
Además del consejo, Gabriel dejó una pequeña pero sincera valoración del show que Bad Bunny dio este viernes.
“Buenísimo por cierto (el concierto) así que a los que van a la segunda fecha que lo disfruten muchísimo”, afirmó.
LEA MÁS: Bad Bunny ya canta en el Estadio Nacional: vea los primeros minutos del concierto
El Conejo Malo volverá a presentarse este sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nacional.