Joven comparte truco para apagar camarita que Bad Bunny regala en sus conciertos

Si asistió a la primera fecha del concierto de Bad Bunny en Costa Rica y fue de los afortunados que recibió la camarita-souvenir que el artista regaló en el Estadio Nacional, preste atención porque esta información le va a servir.

El curioso dispositivo, una vez que se activa la luz, cuesta muchísimo apagarlo, algo que desesperó a más de uno tras llegar a casa con el regalo encendido.

Bad Bunny sorprendió a sus fans con esta camarita que les obsequió para que se guindaran en el cuello. El dispositivo tiene una luz en el lente que "bailaba" al ritmo de su música. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Un tico reveló el secreto

El charro costarricense Gabriel Morúa compartió en TikTok el truco definitivo para apagar la cámara y conservar casi intacto el recuerdo del Conejo Malo.

En su video explicó que lo único que necesita es una pieza delgada de plástico.

“Vinimos con la camarita que dieron aleatoriamente a los que fuimos al concierto pero con la particularidad de que no se apaga y ya llevamos todo el rato que llegamos a la casa y no se apaga. Supuse que había que meter algo por este lado (muestra la ranura que hay detrás de la cámara) pero probé con varias cosas y no lo lograba hasta que encontré un plastiquito delgado y ya con eso, se bloquea la batería y quedamos con un recuerdo del concierto de Bad Bunny”, explicó Morúa.

Así se apaga la luz de la camarita que dio Bad Bunny en su concierto

Así funciona el método

Morúa mostró en cámara cómo introducir el plástico en la ranura para bloquear la batería y apagar la luz del souvenir.

El truco funciona al 100%; eso sí, debe dejar el plástico colocado para mantener la cámara apagada y retirarlo cuando quiera que la luz vuelva a encenderse.

También opinó del concierto

Además del consejo, Gabriel dejó una pequeña pero sincera valoración del show que Bad Bunny dio este viernes.

“Buenísimo por cierto (el concierto) así que a los que van a la segunda fecha que lo disfruten muchísimo”, afirmó.

Bad Bunny se presentó este viernes en el primero de dos shows que dará en el Estadio Nacional. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El Conejo Malo volverá a presentarse este sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nacional.