Periodista de Teletica presume a la dueña de su corazón en concierto de Bad Bunny

Comunicador de Telenoticias y su enamorada son parte de los miles de asistentes al concierto del Conejo Malo en el Estadio Nacional

Por Manuel Herrera

El periodista de Telenoticias, Alejandro Umaña, llegó bien feliz, enamorado y superbién acompañado al concierto de Bad Bunny este viernes.

Alejandro Umaña, Telenoticias.
Alejandro Umaña es pura seriedad en Telenoticias. Fotografía: Cortesía Alejandro Umaña. (Cortesía/Cortesía)

Umaña, quien ya tiene dos años de trabajar en Teletica, comenzó como practicante y rápidamente se ganó un campo fijo en el noticiero, aprovechó la noche para presumir a la dueña de su corazón mientras esperaban que el Conejo Malo saliera al escenario cerca de las 7:30 p. m.

Periodista de Telenoticias, Alejandro Umaña
Alejandro Umaña y su novia hacen una hermosa pareja. Fotografía: Instagram Alejandro Umaña. (Instagram/Instagram)

¿Quién es ella?

De la novia del comunicador solo se sabe su nombre, Paula Araya, pero en las fotos se ve tan joven y risueña como el periodista de 24 años, quien es bastante querido por los televidentes.

El concierto fue la excusa perfecta para que la pareja viviera otro gran momento romántico, justo en la primera de las dos presentaciones que Bad Bunny dará en el Estadio Nacional como parte de su gira Debí tirar más fotos.

Periodista de Telenoticias, Alejandro Umaña
Alejandro Umaña conquistó otro gran momento de su relación amorosa en el concierto de Bad Bunny. Fotografía: Instagram Alejandro Umaña. (Instagram/Instagram)

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

