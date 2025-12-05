Teletica prepara algo bastante novedoso y atrevido para su transmisión del Festival de la Luz

Teletica aprovechó los grandes cambios que hizo la Municipalidad de San José en la edición 2025 del Festival de la Luz para hacer algo bastante innovador y atrevido en su transmisión del desfile navideño.
Este año, distinto a todas las anteriores ediciones, el tradicional desfile de Navidad será alrededor del Parque Metropolitano La Sabana y no por el paseo Colón y la avenida Segunda, un cambio del que se valió canal 7 para su innovadora propuesta.
Una tarima de nueve metros con carrozas pasando por debajo
Giselle Camacho, productora de Teletica y responsable de esa transmisión del sábado 13 de diciembre, contó a La Teja que, por primera vez, el canal transmitirá el festival desde un escenario construido a gran altura y en el centro de la calle, pues buscan que las carrozas y bandas pasen por debajo de ellos y no a un lado, como siempre ocurría.
“Este año transmitiremos desde una tarima elevada como a nueve metros y el desfile pasará debajo de nosotros”, mencionó Camacho.
La estructura estará ubicada frente al bar República de Sabana Oeste, muy cerca de las instalaciones de Teletica y las labores de armado iniciarán el próximo miércoles y tomarán tres días.
En esa tarima estarán Édgar Silva y María Jesús Prada, los presentadores titulares de esa transmisión especial; mientras que Nancy Dobles y Mauricio Hoffmann estarán en la calle, debajo de la estructura, con las incidencias de los participantes.
También participarán los periodistas Thais Alfaro (Buen día y Los Doctores) y Juan Carlos Zumbado (Más que noticias), quienes tendrán la misión de compartir con el público.
Auroras boreales como concepto visual y un viaje a Islandia
Camacho contó que el concepto del canal para la transmisión serán las auroras boreales, por lo que recrearán tales fenómenos naturales con pantallas y diversas tecnologías.
A propósito, canal 7 sorteará durante el Festival de la Luz un viaje para dos personas a Islandia, país donde esos fenómenos son comunes. Para participar, los televidentes deberán activar los tres códigos QR que aparecerán en la transmisión del 7, que será de 5 p. m. a 10 p. m.
Un recorrido tipo carrusel con dos puntos de salida
El Festival de la Luz 2025 tendrá un recorrido tipo carrusel y contará con dos puntos de salida:
- Uno en la calle de Pavas, que pasará a pocos minutos del inicio por la tarima de Teletica.
- Otro en las inmediaciones del paseo Colón, que pasará primero por la tarima de Repretel (la de canal 6 estará frente al Gimnasio Nacional).
Luego, ambos recorridos se unirán y continuarán bordeando La Sabana.