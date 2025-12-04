Teletica confirma si transmitirá o no el Tope Nacional ante grandes cambios en el desfile

Luego de los grandes cambios que vienen sacudiendo al Tope Nacional desde el 2023, cuando dejó San José, Teletica confirmó si este 2025 transmitirá o no el desfile equino.

Canal 7 despejó la duda en un comunicado de prensa que envió este jueves, en el que anunció que para la temporada de fin y principio de año sorprenderá a su audiencia con 27 transmisiones navideñas.

El Tope Nacional se realizó el año pasado en San Pedro de Montes de Oca y este año será en San Ramón de Alajuela. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

Teletica anuncia sus transmisiones navideñas 2025

“Bajo el espíritu de la campaña ‘Volvamos a soñar’, Teletica invita a todo el país a vivir una temporada llena de unión, amor y convivencia. Damos también inicio a nuestra temporada de transmisiones navideñas: un total de 27 producciones cargadas de emoción, variedad y elementos innovadores, siempre con el compromiso de ofrecerles contenido de calidad para el disfrute de toda la familia”, indicó la televisora en un comunicado de prensa.

En la programación, la empresa del trencito destaca el Tope de Luces y el Festival Luces del Valle, que transmitirá desde Pérez Zeledón este viernes 5 y sábado 6 de diciembre, respectivamente, por sus plataformas TD Más y TD Max.

Teletica confirmó que sí transmitirá el Tope Nacional en este calendario que añadió a un comunicado de prensa que envió este jueves. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía/Cortesía)

Otros eventos confirmados por Canal 7

También anuncia la transmisión del Festival Alajuela Brilla este sábado 6 de diciembre a partir de las 5:45 p. m., por canal 7 y TD Max, y el Festival de la Luz, en San José, el 13 de diciembre a partir de las 5 de la tarde por el 7.

El Chinamo, desde el 11 de diciembre, y los Toros Teletica, desde el 25 de este mes, son parte de las transmisiones que confirmó canal 7; y en medio de esas anunció que sí emitirá el Tope Nacional desde San Ramón, en Alajuela.

Tope Nacional 2025 será en San Ramón

El desfile equino será el viernes 26 de diciembre desde el cantón alajuelense, ciudad que lo “adoptó” tras la decisión de Cartago de no organizarlo en esa provincia.

Teletica comunicó que su transmisión del Tope Nacional, que celebra el Día del Caballista Costarricense, iniciará a la 1 de la tarde por canal 7.

Frente a esa transmisión estarán los cuatro presentadores de De boca en boca: Montserrat del Castillo, María Fernanda León, Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez.

Mauricio Hoffmann, Montserrat del Castillo, María Fernanda León y Bismarck Méndez serán los presentadores de la transmisión del Tope Nacional de canal 7.

Ese elenco fue confirmado por el canal en un comercial que ya emite por canal 7 promocionando esa transmisión.