El Chinamo de Teletica anuncia un fichaje estrella para su temporada 2025

Un nuevo integrante llega a El Chinamo de Teletica, cuya temporada 2025 arranca el jueves 11 de diciembre a las 8 de la noche, por canal 7.

Este miércoles, la televisora anunció una de sus grandes novedades: la incorporación al elenco de un personaje digital que promete robar las risas del público, mientras se entromete en las funciones cotidianas de algunas figuras del canal.

Standaperro es el nuevo personaje de El Chinamo 2025. Fotografía: Captura Telenoticias. (Telenoticias/Telenoticias)

Se llama Standaperro y es un comediante muy particular

Su nombre es Standaperro, un personaje creado por el animador digital Franco Céspedes, reconocido por su participación en producciones de Netflix y HBO Max.

“Es un perro comediante. Él tuvo varios dueños, pero es un perrillo que es como rebeldón y en una de tantas encontró en la comedia una fórmula para vivir en la calle y hacer su propia vida”, explicó Céspedes sobre su personaje en Telenoticias, donde se confirmó el nuevo fichaje.

El creador también detalló que el nombre Standaperro surgió porque los primeros dueños del animal eran estadounidenses y le decían al perro “stand up” o “sit”, y él pensaba que esos eran sus nombres.

El animador digital Franco Céspedes es el creador de Standaperro. Fotografía: Captura Telenoticias. (Telenoticias/Telenoticias)

El perro recorrerá Teletica y sueña con llegar a El Chinamo

Standaperro recorrerá los pasillos de Teletica en Sabana Oeste e interactuará con varios presentadores del canal, todo con el objetivo de cumplir su sueño de estar en el escenario de El Chinamo.

“Creo que todos buscamos El Chinamo para divertirnos en diciembre, después de un año lleno de muchas cosas. El perrito por lo menos les trae esa comedia distinta, que probablemente no han visto en mucho tiempo”, afirmó Céspedes sobre la llegada de esta figura al programa decembrino.

Standaperro protagonizará divertidos momentos con algunas figuras del canal. En la foto con Cristian Sandoval de Teletica Deportes y Teletica Deportes Radio. Fotografía: Captura Telenoticias. (Telenoticias/Telenoticias)

Más novedades para esta edición de El Chinamo

Standaperro se suma a las sorpresas con las que llega el programa este 2025. Entre ellas, destacan un histórico cambio de imagen y la llegada del DJ Marco Palacios, tras la salida de Bubu, quien durante 18 años fue el encargado de ponerle la música al espacio navideño de canal 7.

