Gaby Jiménez habla de su regreso a uno de los programas más vistos de Teletica: “Me siento superhonrada”

La periodista Gabriela Jiménez está más que feliz y agradecida con Teletica y con el productor Alonso Acosta, quienes nuevamente la tomaron en cuenta para formar parte de El Chinamo, uno de los programas más vistos de canal 7.

Acosta confirmó a La Teja que Gaby regresará este 2025 al tradicional espacio, luego de su exitoso debut en la edición del 2024 junto a María Teresa Rodríguez y Melania Villata, quienes también repetirán este año.

Gabriela Jiménez es presentadora de 7 Estrellas, además de periodista deportiva de Teletica. Fotografía: Instagram Gaby Jiménez. (Instagram/Instagram)

Cierra el año con broche de oro

“Me siento superhonrada de cerrar un hermoso año con broche de oro. La verdad es que después de la experiencia que tuve el año pasado, me encantó, lo disfruté muchísimo y estoy agradecida con la producción y con Teletica”, contó la ramonense muy emocionada.

Jiménez aseguró que esta nueva oportunidad la llena de orgullo y alegría, pues Teletica volvió a confiar en su trabajo y en la conexión que logró con el público desde su primer año en El Chinamo.

Seguirá al frente de la Misión Chinamo

La periodista adelantó que mantendrá el mismo rol que tuvo en el 2024, es decir, seguirá liderando la Misión Chinamo, una sección que se ganó el cariño del público.

Gabriela Jiménez debutó en el 2024 en El Chinamo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“A la Misión Chinamo le tengo muchísimo cariño y espero que de nuevo los costarricenses la disfruten tanto como nosotros y nuestros invitados. Me encanta el amor que nos demuestra el televidente en cada misión y la verdad que ese contacto con la gente es lo más valioso. Gracias a todos esos que nos abren las puertas de sus hogares para ayudarnos a cumplir las misiones, porque sin ellos no sería posible”, expresó Gaby.

25 años de tradición

El Chinamo 2025 arrancará el jueves 11 de diciembre, y esta edición será muy especial, ya que se celebran 25 años desde su primera transmisión.

Por ese motivo, Teletica decidió refrescar la imagen gráfica del programa, un cambio histórico que sorprendió a muchos hace unas semanas y que marca una nueva etapa para el espacio más alegre de fin de año en la televisión costarricense.

El Chinamo renovó su imagen gráfica para este 2025. Fotografía: Instagram El Chinamo. (Instagram/Instagram)

