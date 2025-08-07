Teletica hará un cambio histórico en El Chinamo de este 2025

Carlos Álvarez y el comediante Daniel Montoya en una presentación de El Chinamo 2024. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

El Chinamo, programa estrella de fin de año de la televisión costarricense, saldrá al aire este 2025 con un histórico cambio que Teletica ya dio a conocer.

La televisora ajustó el programa de concursos y humor en el marco del 25 aniversario que celebrará este diciembre.

Fue en diciembre del 2000 cuando el canal del trencito estrenó el espacio, que se consolidó en su pantalla y es parte de las fiestas de los ticos para Navidad y Año Nuevo.

Pero el programa saldrá al aire en unos meses con una renovación en su identidad gráfica, pues la producción cambió su logotipo.

Aunque la nueva imagen de El Chinamo conserva los colores y las icónicas tres “caritas” sonrientes, el logo se ve bastante diferente porque le cambiaron totalmente la tipografía (tipo de letra). Es la primera vez que Teletica “toca” el logo del programa.

Este ha sido históricamente el logotipo de El Chinamo. Fotografía: Instagram El Chinamo. (Instagram/Instagram)

Al nuevo logo le agregaron, además, el detalle de los 25 años que celebran este 2025.

La nueva “cara” de El Chinamo la mostró la producción del programa en las últimas horas a través de una publicación en Instagram, como parte de una actividad que están haciendo enmarcada en la celebración del Día de la Madre, el 15 de agosto.

También, en ese promocional se destacan a varias de las figuras que estarán en el programa de este año, entre ellos Nancy Dobles, Carlos Ramos (Porcionzón), Carmen Chinchilla (Elvirilla) y el famoso Pirulillo.

Asimismo, en el programa participará Carlos Álvarez, quien se ha convertido en uno de los presentadores principales del espacio.

Teletica estrena las nuevas temporadas de El Chinamo en los primeros días de diciembre y lo alarga hasta días antes de Navidad.

Lo que sigue siendo un misterio aún es quién asumirá como el nuevo ‘Dj’ oficial del programa, pues Jorge Chaves, el famoso Bubu, renunció hace algunos meses.

Esta es la nueva cara de El Chinamo para este 2025. Fotografía: Instagram El Chinamo. (Instagram/Instagram)

Bubu contó a La Teja que su decisión la comunicó al productor de El Chinamo, Alonso Acosta, en marzo y fue debido a que le estaba saliendo muchísimo trabajo para el mes de diciembre y él lo venía rechazando por estar en el programa de canal 7.