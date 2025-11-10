Farándula

Teletica revela si Melania Villalta, María Teresa Rodríguez y Gaby Jiménez estarán en El Chinamo 2025

Canal 7 estrenará la temporada 2025 de su programa de fin de año el jueves 11 de diciembre

Por Manuel Herrera

Una de las preguntas que, de seguro, se están haciendo los seguidores del programa de Teletica, El Chinamo, es si canal 7 fichó de nuevo para el programa de este 2025 a las presentadoras Melania Villalta, María Teresa Rodríguez y Gabriela “Gaby” Jiménez.

Villalta, Rodríguez y Jiménez debutaron como presentadoras en el popular espacio de fin de año del canal del trencito en el 2024: las dos primeras como conductoras en el estudio y la periodista deportiva como encargada de La Misión Chinamo.

Fotografías del ambiente que se vivió previo al estreno de la temporada 2024 de El Chinamo de Teletica.
Melania Villalta, María Teresa Rodríguez y Gaby Jiménez fueron las novedades en el elenco de presentadores de El Chinamo 2024. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Productor confirma su regreso

La Teja le consultó al productor Alonso Acosta si las tres bellezas estarán este año en el espacio, y él nos confirmó que ; eso sí, no entró en detalles respecto a si se desempeñarán en las mismas funciones que hace un año.

Además de Rodríguez, Villalta y Jiménez, otros nombres que fueron confirmados hace unas semanas para el programa fueron los de Keyla Sánchez, Carlos Álvarez y Jair Cruz.

Fotos de los presentadores, público y bailarines de El Chinamo de Teletica en el estreno de su temporada 2024.
María Teresa Rodríguez regresará este año a El Chinamo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

El Chinamo cumple 25 años con grandes cambios

El Chinamo 2025 arrancará el jueves 11 de diciembre y llegará al aire bastante renovado con motivo de su aniversario número 25.

Dos de los grandes cambios que tendrá el querido programa son una renovación total e histórica en su imagen gráfica y la llegada de un nuevo DJ, luego de que en marzo el popular Bubu renunció para dedicarse a proyectos personales.

El nuevo encargado de poner a bailar a El Chinamo es el conocido Marco Palacios, un DJ con amplia trayectoria en el medio farandulero, quien incluso trabajó en el pasado en el canal musical VM Latino.

Imágenes del público, presentadores y detrás de cámaras del primer programa de El Chinamo de Teletica en su edición 2024.
Gabriela Jiménez se subirá de nuevo al vagón más fiestero del fin de año de Teletica: El Chinamo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)
El ChinamoTeleticaAlonso AcostaMelania VillaltaMaría Teresa RodríguezGaby Jiménez
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

