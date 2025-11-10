Teletica revela si Melania Villalta, María Teresa Rodríguez y Gaby Jiménez estarán en El Chinamo 2025

Una de las preguntas que, de seguro, se están haciendo los seguidores del programa de Teletica, El Chinamo, es si canal 7 fichó de nuevo para el programa de este 2025 a las presentadoras Melania Villalta, María Teresa Rodríguez y Gabriela “Gaby” Jiménez.

Villalta, Rodríguez y Jiménez debutaron como presentadoras en el popular espacio de fin de año del canal del trencito en el 2024: las dos primeras como conductoras en el estudio y la periodista deportiva como encargada de La Misión Chinamo.

Melania Villalta, María Teresa Rodríguez y Gaby Jiménez fueron las novedades en el elenco de presentadores de El Chinamo 2024. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Productor confirma su regreso

La Teja le consultó al productor Alonso Acosta si las tres bellezas estarán este año en el espacio, y él nos confirmó que sí; eso sí, no entró en detalles respecto a si se desempeñarán en las mismas funciones que hace un año.

Además de Rodríguez, Villalta y Jiménez, otros nombres que fueron confirmados hace unas semanas para el programa fueron los de Keyla Sánchez, Carlos Álvarez y Jair Cruz.

María Teresa Rodríguez regresará este año a El Chinamo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

El Chinamo cumple 25 años con grandes cambios

El Chinamo 2025 arrancará el jueves 11 de diciembre y llegará al aire bastante renovado con motivo de su aniversario número 25.

Dos de los grandes cambios que tendrá el querido programa son una renovación total e histórica en su imagen gráfica y la llegada de un nuevo DJ, luego de que en marzo el popular Bubu renunció para dedicarse a proyectos personales.

El nuevo encargado de poner a bailar a El Chinamo es el conocido Marco Palacios, un DJ con amplia trayectoria en el medio farandulero, quien incluso trabajó en el pasado en el canal musical VM Latino.

