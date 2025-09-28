Nueva figura de El Chinamo, de Teletica, trabajó en VM Latino y lleva años enfiestando a la gente

Marco Palacios será el nuevo integrante del equipo de El Chinamo de este año. Fotografía: Cortesía Marco Palacios. (Cortesía/Cortesía)

El nuevo fichaje de Teletica para El Chinamo es alguien de mucha trayectoria en el medio: trabajó en VM Latino al lado de figuras como Natalia Rodríguez, Yiyo Alfaro y Jair Cruz, y pasó por cabinas de populares radios como Uno, Energy o 107.5 FM, hoy conocida como Planet.

LEA MÁS: Teletica anuncia a su nuevo fichaje para El Chinamo 2025

Su nombre es Marco Palacios y su trabajo será protagonista en la fiesta chinamera que cada fin de año lleva el canal del trencito a sus televidentes, ya que este vecino de Desamparados, de 47 años, fue seleccionado como el nuevo “DJ” del esperado programa de Teletica.

Palacios llega, por primera vez a canal 7, a pesar de que tiene una gran trayectoria en el medio, y su fichaje se dio tras la salida de Dj Bubu, quien se encargó de poner la música en El Chinamo durante 18 años.

Hace tres meses, Teletica le ofreció ser el nuevo “DJ” de su programa estrella de diciembre, por lo que aprovechó una oportunidad que estaba esperando. Marco habló con La Teja sobre sus inicios como “DJ” y su nuevo proyecto de temporada en canal 7.

¿Cómo fue que se convirtió en “DJ”?

Desde niño siempre me llamó la atención la música. Mami siempre me decía que la única manera de que me quedara quieto, cuando estaba en la panza, era poniéndome una radio con música. Recuerdo que mi papá tenía una radio en la casa y yo era amante de la música, y en esos tiempos eran los acetatos y casetes. Armé como una mini discomóvil en el barrio, le ponía música a los vecinos y hacía cumpleaños.

Después me surgió una oportunidad de trabajar en una discomóvil como ayudante, y le pedía al dueño permiso para travesear los equipos y así fui aprendiendo a mezclar solo, a punta de curiosidad. Luego me dieron la oportunidad de animar un baile, me tiré al agua y así empezó. Todo eso fue antes de los 18 años.

Marco Palacios (de gorra) es bastante conocido en el medio ya que trabajó al lado de muchos famositicos como Choché Romano, Natalia Rodríguez y Yiyo Alfaro. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Teletica hará un cambio histórico en El Chinamo de este 2025

¿Qué pasó después?

Un amigo, que era bartender, me comentó de un bar que iban a abrir por el Real Cariari y que iba a necesitar un “DJ”. Fui, hice la prueba y me aceptaron. Eran las épocas del CD y nunca había trabajado con CD’s, pero pasé la prueba. Eso fue en el primer bar Tragaldabas. Ahí llegaba mucha gente del medio y me empezaron a salir oportunidades para trabajar en radio o en proyectos como VM Latino, en el programa Operación perreo, con el Tigre Tony.

¿Ha vivido solo de mezclar música?

Sí, y ha sido bonito porque no hay nada más chiva que hacer lo que a uno le gusta. Siempre he creído que Dios me ha puesto buenos lugares y personas al lado que han creído en mí. Cuando cayó la pandemia, literalmente, me quedé sin trabajo y para subsistir tuve que hacer Uber. Quedarme sin trabajo fue un momento que nunca había vivido.

Sin compromisos: Frío o calor: Para toda la vida: Marco es soltero, no tiene hijos y dice que es probable que nunca se case. Sueña con vivir en la playa o en la montaña cuando llegue el momento de su retiro. Su pasión por la música es tan grande que no se ve haciendo otra cosa más que enfiestar a la gente.

¿Qué es lo más difícil de ser “DJ”?

Como soy un “DJ” de hace muchos años, el mantenerme siempre vigente. También eso ha sido lo más importante para mí. En los tiempos en que empecé había pocos “DJ’s” y los tiempos han cambiado, entonces mantenerse en el mapa es algo que cuesta ahora.

Marco Palacios es muy amigo de Neto Rangel, con quien también trabajó en varios proyectos. Fotografía: Cortesía Marco Palacios. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué lo define como “DJ”?

La experiencia y la capacidad de ver la actitud de la gente y cómo se comportan en la pista. Esa lectura del público es algo que me caracteriza.

¿Cómo llega a Teletica?

Me llamó el productor Alonso (Acosta) y me dijo que Bubu ya no iba a ser más el “DJ” del programa y que si me interesaba. Le respondí que claro, que con todo el gusto, que era un proyecto que me interesaba mucho.

LEA MÁS: Teletica se queda sin una de las principales figuras de El Chinamo

¿Le había tocado la puerta antes al canal para una oportunidad así?

No. Siempre he respetado a mis colegas porque conozco a la mayoría de gente del gremio.

¿Qué significa estar en este programa?

Hay sentimiento de mucha ansiedad y felicidad, es que es un logro, es como un reconocimiento a mi trabajo de años, a las cosas que he hecho bien y que, siento, ellos están valorando.

Marco Palacios puede rajar que ha trabajado al lado de muchos conocidos del país. En la foto la de suéter morado es Karina Ramos. Fotografía: Cortesía Marco Palacios. (Cortesía/Cortesía)

¿Y nunca pensó en ser músico?

Siempre me gustó ser “DJ”, nunca me llamó la atención tocar algún instrumento.

LEA MÁS: Figura que se fue de El Chinamo la pasó malísimo sus últimos días en programa de canal 7