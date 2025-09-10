Teletica anuncia a su nuevo fichaje para El Chinamo 2025

Teletica anunció a su nuevo fichaje para El Chinamo 2025 a poco más de dos meses de confirmarse una salida que sacudió al programa de fin de año de canal 7.

Teletica eligió a Marco Palacios como el nuevo dj de El Chinamo. Fotografía: Instagram Marco Palacios. (Instagram/Instagram)

En julio, el famoso dj Bubu, quien llevaba años de ser el mezclador oficial del programa decembrino de Teletica, confirmó que dejaba el espacio y la televisora ya eligió quién lo reemplazará.

Canal 7 confirmó que el nuevo dj de El Chinamo se llama Marco Palacios, quien tiene gran trayectoria como programador musical y es muy conocido en el medio.

Según Teletica, dj Marco será el “maestro que pondrá el ritmo en la mejor fiesta de fin de año”, que este 2025 celebra su 25 aniversario.

En un video que compartió la televisora en el perfil oficial del programa en Instagram, Mario contó que su fórmula para armar la fiesta es aprender a leer al público para llevarlo “al éxtasis” a través de la música.

“(Prometo) Mucha fiesta, brincos, que canten, griten, bailen y que disfruten toda la música que voy a programarles, que va a ser superexitosa y que hagan la loquera que quiera hacer”, dijo Palacios en un video difundido por canal 7.

El nuevo dj no tiene un género musical predilecto, pero sí dijo que le gusta la música de los 80, los 90 y el reggae roots.

Teletica elige a una de sus principales piezas de El Chinamo

Palacios llega a ocupar un puesto en el que estuvo por casi 18 años el famoso dj Bubu, cuyo nombre de pila es Jorge Chaves.

Bubu contó a La Teja que, desde inicios de año, comunicó al productor de El Chinamo, Alonso Acosta, que no continuaría en el programa debido a que llevaba años rechazando muchos contratos de trabajo que le salían en diciembre por los compromisos con el canal en esa temporada del año.

Si bien Chaves comunicó a Alonso su decisión desde los primeros meses del 2025, la noticia la hizo pública hasta mediados de año.