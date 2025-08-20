Keyla Sánchez nos habla de su regreso a Teletica y lo que ha hecho en un año lejos de la televisión

Keyla Sánchez será una vez más presentadora de El Chinamo. (redes/Instagram)

Keyla Sánchez regresará a Teletica casi un año después de su última aparición en televisión nacional.

La presentadora ya fue confirmada como parte del staff de El Chinamo 2025, mismo programa en el que se le vio por última vez en canal 7.

Ella fue despedida de Teletica en julio de 2024 luego de que la televisora anunciara el cierre del espacio Calle 7 La Revista donde presentaba junto a Gipzy Montoya.

La exchica A todo dar también volverá al canal del trencito después de este despido, tras ser contratada para el nuevo Sábado feliz que arranca el 6 de setiembre.

LEA MÁS: El último Chinaoke le puso el dedo en la llaga a esta problemática y no va a creer lo que corea

Keyla conversó con La Teja y nos contó que fue hace un par de semanas cuando recibió la llamada del productor Alonso Acosta, para invitarla a participar por octavo año consecutivo en la mayor fiesta televisiva del país.

“Gracias a Dios recibí la llamada de Alonso, como hace varios años, para invitarme a ser parte del elenco. Yo siempre he dicho que Teletica es mi casa, de ahí salí agradecida y por la puerta grande, así que por supuesto acepté encantada”, dijo muy emocionada.

Keyla Sánchez fue despedida de Calle 7 La Revista hace un año.

La ramonense además reconoció que extraña mucho el trabajar en tele, pues es un campo que le apasiona mucho; sin embargo, asegura que este tiempo le ha servido para dedicarle más tiempo a otras cosas.

“Sí se extraña (la tele), porque es una rutina muy diferente a la radio, las redes o cualquier otra cosa. Se extraña llegar al canal, leer guiones, grabar, estar en cámaras… Pero también me sirvió como un respiro, para dedicarme a otras cosas y a mi hijo”.

“Obviamente, es algo que yo amo y creo que eso se nota. Y por eso la gente todavía recuerda mucho el trabajo de uno, la forma de trabajar, pero también siento que fue un respiro porque fueron muchos años consecutivos en medios de comunicación. Y, ¿qué estamos haciendo en todo este tiempo?, dedicada exclusivamente a las redes sociales, a leer y ser mamá 24/7, todos los días del año", recalcó.

LEA MÁS: Keyla Sánchez vuelve a Teletica y estará en uno de los programas más esperados por el público

Tiene su magia

La presentadora no nos quiso revelar si en este tiempo la han tentado de otros canales, solo que gracias a su trabajo como influencer de marcas, ha podido salir adelante desde entonces.

De hecho, el no depender tanto de un horario le ha permitido viajar a otros países para grabar contenido comercial y eso es algo que antes se le dificultaba más.

“Vieras que eso sí no te lo podría responder, pero hasta el momento, el que está confirmado es El Chinamo y yo feliz de la vida, por supuesto, como te dije, mientras sea trabajo, mientras sea algo que a mí me apasione, que vaya con el formato, mi estilo de vida, mi personalidad, obviamente lo voy a aceptar, pero hasta ahorita confirmado El Chinamo en diciembre”, mencionó.

Keyla Sánchez contó que este año fuera de la televisión se ha dedicado a sus redes sociales y a ser mamá 100%. (redes/Instagram)

Su primer año en este espacio de diciembre fue en el 2017 donde salió promocionando solo una marca y ya fue en el 2019 cuando la pasaron como una de las presentadoras principales.

Según dijo, este programa tiene su magia y lo que más le gusta es esa cercanía que tienen con el público y lo mucho que ha aprendido de cada uno de sus compañeros.

“Creo que eso es lo más bonito de todo, aprender de mis compañeros, de mis jefes, de cada uno de los de los compañeros que aportamos, porque al final cada uno tiene su esencia, su personalidad, su forma de trabajar y creo que eso nos caracteriza y por eso la gente, pues, disfruta tanto el programa y el programa tiene tanto éxito”, mencionó.

Vienen sorpresas

Este año se celebran los 25 años de El Chinamo y, según nos adelantó la presentadora, este año habrá varias sorpresas por ser una fecha especial.

De momento, la producción solo la ha confirmado a ella y a Carlos Álvarez como sus conductores.

En las redes de El Chinamo ya confirmaron a Carlos Álvarez como su presentador un año más. (redes/Instagram)

Para el Día de la Madre hicieron una animación para sus redes con algunos de sus humoristas como Pirulo, Porcionzón y Elvirilla y todo parece indicar que ellos también ya fueron convocados.

Cabe recordar que uno de los grandes cambios será el Dj, tras la salida de Dj Bubu, quien estuvo los últimos 18 años animando al público con sus mezclas.

LEA MÁS: Teletica se queda sin una de las principales figuras de El Chinamo

“Lo único que puedo decir es que habrá sorpresas, diversión y mucho entretenimiento. Yo estaré como presentadora normal, dentro del equipo, y ya en los ensayos veremos qué se viene. Lo importante es que la gente sepa que El Chinamo regresa con todo”, finalizó Keyla entre risas.

Se dice que Ítalo Marenco podría ser uno de los nuevos animadores ahora que se integrará a la planilla de Teletica, pero no será hasta más adelante cuando se sepa si lo veremos pegando brincos en El Chinamo.