Keyla Sánchez, Gabriela Jiménez e Ítalo Marenco serán presentadores de la Teletón 2025

Teletón 2025 ya reveló la lista de presentadores que dirigirán la transmisión del evento

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La Teletón 2025 ya calienta motores y este miércoles se dieron a conocer los nombres de las figuras que estarán al frente de la transmisión televisiva del evento benéfico.

El encuentro solidario se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre, con la meta de recaudar 600 millones de colones que serán destinados al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

Presentadores confirmados

Durante una conferencia de prensa, los organizadores revelaron la lista de los famositicos que participarán como presentadores.

Keyla Sánchez, presentadora de El Chinamo
Keyla Sánchez, Gabriela Jiménez e Ítalo Marenco serán presentadores de la Teletón 2025. (redes/Instagram)

Entre ellos destacan Carlos Álvarez, Gabriela Jiménez, Don Stockwell, Tigre Tony, Melania Villalta, Sofía Chaverri, Ítalo Marenco, Keyla Sánchez, Maricrís Rodríguez, Rose Davis, Rafa Pérez y Ginnés Rodríguez, entre otros rostros reconocidos de la televisión nacional.

Teletón 2025 espera reunir 600 millones de colones.

Un evento con corazón

Además del elenco principal, la organización confirmó que el espacio dedicado a redes sociales contará con un equipo joven y dinámico de creadores de contenido, quienes se encargarán de llevar la energía del evento a las plataformas digitales.

Todo listo para la meta

La Teletón es uno de los eventos más esperados del año por su carácter solidario y la participación de reconocidas figuras del espectáculo. En su edición 2025, promete ser una celebración llena de música, emociones y mucha esperanza.

