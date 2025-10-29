Turismo

Teletón 2025: este es el calendario de actividades para recaudar 600 millones de colones

Teletón 2025 invita a la población a participar en rutas, la Copa Teletón y diversas actividades

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Teletón 2025 tiene como meta alcanzar 600 millones de colones que serán destinados al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

Estos fondos permitirán adquirir equipos especializados para el área de rehabilitación funcional y el Hospital de Día.

Bajo el lema “Un movimiento, una sonrisa”, Teletón invita a la población a sumarse a la recaudación de fondos mediante las diversas actividades programadas.

LEA MÁS: Xiomara Ramírez sigue furiosa con la Teletón y organizadores de la maratónica le responden

El evento principal tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre; sin embargo, días antes se realizarán actividades previas para acercarse al objetivo.

El autobús se transformó y es la nueva unidad móvil para donar sangre.
Teletón 2025 espera reunir 600 millones de colones. (CCSS/CCSS)

Rutas Teletón en centros comerciales

Las Rutas Teletón se llevarán a cabo en distintos centros comerciales del Gran Área Metropolitana (GAM), con artistas invitados y eventos especiales:

LEA MÁS: Don Stockwell le responde a periodista de Teletica Álvaro Sánchez y le hizo esta propuesta

  • 18 de octubre: Mall San Pedro
  • 26 de octubre: City Mall
  • 1 de noviembre: Paseo de las Flores
  • 8 de noviembre: Multicentro Desamparados
  • 22 de noviembre: Terramall

El 5 de noviembre se anunciarán los artistas nacionales e internacionales, presentadores e influencers que formarán parte del evento final.

Bajo el lema “Un movimiento, una sonrisa”, Teletón invita a toda la población a sumarse a la recaudación de fondos.
Bajo el lema “Un movimiento, una sonrisa”, Teletón invita a toda la población a sumarse a la recaudación de fondos. (Club Activo 20-30/Cortesía)

Copa Teletón: deporte y solidaridad

El 15 de noviembre se celebrará la Copa Teletón, organizada por el Sporting F.C., que reunirá a exjugadores, figuras de la farándula y personalidades reconocidas en un partido amistoso.

La transmisión podrá seguirse en vivo por las redes sociales oficiales @teletoncr.

Cómo donar y sumarse

La población puede colaborar a través de varias vías:

  • Alcancías oficiales: más de 12.000 distribuidas en todo el país
  • Sinpe Móvil: 8755-2030
  • Sitio web: www.ayudateleton.com
  • Códigos QR: disponibles en los medios oficiales de Teletón
  • Mensajería SMS:
    • 2031: ¢2.000
    • 2030: ¢5.000
    • 2033: ¢6.000
    • 2034: ¢10.000
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Teletón 2025Población adulta mayor600 millonesHospital Nacional de Geriatría y Gerontología
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.