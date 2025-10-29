Teletón 2025: este es el calendario de actividades para recaudar 600 millones de colones

Teletón 2025 tiene como meta alcanzar 600 millones de colones que serán destinados al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.
Estos fondos permitirán adquirir equipos especializados para el área de rehabilitación funcional y el Hospital de Día.
Bajo el lema “Un movimiento, una sonrisa”, Teletón invita a la población a sumarse a la recaudación de fondos mediante las diversas actividades programadas.
El evento principal tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre; sin embargo, días antes se realizarán actividades previas para acercarse al objetivo.
Rutas Teletón en centros comerciales
Las Rutas Teletón se llevarán a cabo en distintos centros comerciales del Gran Área Metropolitana (GAM), con artistas invitados y eventos especiales:
- 18 de octubre: Mall San Pedro
- 26 de octubre: City Mall
- 1 de noviembre: Paseo de las Flores
- 8 de noviembre: Multicentro Desamparados
- 22 de noviembre: Terramall
El 5 de noviembre se anunciarán los artistas nacionales e internacionales, presentadores e influencers que formarán parte del evento final.
Copa Teletón: deporte y solidaridad
El 15 de noviembre se celebrará la Copa Teletón, organizada por el Sporting F.C., que reunirá a exjugadores, figuras de la farándula y personalidades reconocidas en un partido amistoso.
La transmisión podrá seguirse en vivo por las redes sociales oficiales @teletoncr.
Cómo donar y sumarse
La población puede colaborar a través de varias vías:
- Alcancías oficiales: más de 12.000 distribuidas en todo el país
- Sinpe Móvil: 8755-2030
- Sitio web: www.ayudateleton.com
- Códigos QR: disponibles en los medios oficiales de Teletón
- Mensajería SMS:
- 2031: ¢2.000
- 2030: ¢5.000
- 2033: ¢6.000
- 2034: ¢10.000