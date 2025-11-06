La historia del rey del pop, Michael Jackson, llegará a la gran pantalla y ya se confirmó la nueva fecha del lanzamiento.

La cinta, titulada Michael, promete mostrar aspectos nunca antes contados sobre la vida y carrera de uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.

Cambio en la fecha de estreno

Inicialmente, la productora Lionsgate había programado el estreno de la película para el 3 de octubre de 2025, pero el lanzamiento se retrasó para 2027, con la noticia de que posiblemente se dividiría en dos partes.

Revelan el primer adelanto de la película de Michael Jackson y confirman su fecha de estreno. (Archivo/Archivo)

Sin embargo, los planes cambiaron nuevamente y ahora se anunció que la película llegará a los cines el 24 de abril de 2026, lo que tomó por sorpresa a los fanáticos que esperan con ansias conocer más de la historia del cantante.

Una producción muy esperada

Como mencionó el medio Infobae, Michael es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del intérprete de Thriller y Billie Jean. La elección de Jaafar generó gran expectativa, ya que el joven comparte un asombroso parecido físico con su famoso tío.

La película Michael se estrenará en abril de 2026. (Tomatazos/Instagram)

Además, el reconocido actor Colman Domingo, nominado al Premio Óscar, interpretará a Joe Jackson, el padre de Michael. Esta elección también ha llamado la atención, pues su papel será clave para retratar la exigente dinámica familiar que marcó la vida del artista.

Vea acá el primer adelanto: