Hija de Michael Jackson retiró 65 millones de dólares de la herencia del Rey del Pop en medio de disputa judicial

Paris Jackson retiró 365 millones de reales de la herencia de Michael Jackson en medio de una batalla judicial. (TIZIANA FABI/AFP)

La guerra legal por el legado de Michael Jackson continúa generando controversia. Según una publicación de la revista People citada por el medio brasileño Monet, Paris Jackson, de 27 años, habría retirado 65 millones de dólares de la fortuna que dejó su padre.

El retiro millonario ocurrió mientras la joven cantante mantiene una batalla judicial con los gestores que administran la imagen y los ingresos del artista, fallecido en 2009.

Acusaciones de pagos irregulares por parte de Paris Jackson

Paris Jackson y su equipo legal aseguran que los administradores realizaron pagos indebidos en 2018 por un monto de alrededor de 625 mil dólares, dirigidos a abogados que ya recibían honorarios elevados. Según la demanda, ese dinero fue una “gorjeta de lujo” sin justificación dentro de la administración del patrimonio del cantante.

En respuesta, los representantes del espólio de Michael Jackson negaron las acusaciones y calificaron los señalamientos de la hija del músico como “intencionalmente falsos”. Afirmaron que los pagos cuestionados fueron bonos legítimos otorgados por “servicios extraordinarios y resultados obtenidos”.

Una herencia bajo escrutinio

La fortuna de Michael Jackson sigue siendo motivo de disputas a más de una década de su muerte. (ROBYN BECK/AFP)

Desde la muerte del “Rey del Pop” en 2009, su herencia ha estado sujeta a múltiples litigios. Los derechos de imagen, la gestión de su catálogo musical y la administración de sus ganancias siguen siendo motivo de conflictos entre los herederos y los ejecutores designados por el cantante.

La disputa actual entre Paris Jackson y los encargados del legado de su padre refleja las tensiones por el control de una fortuna valorada en cientos de millones de dólares y una marca artística que sigue generando ingresos a nivel mundial.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de Monet (O Globo) y revisada por un editor para asegurar su precisión.