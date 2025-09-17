Turismo

Guía tico captó al ave Michael Jackson y contó el motivo por el que camina hacia atrás

El guía contó que un pájaro de Manuel Antonio tiene un atributo que algunos ticos poseen

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Pájaro en Costa Rica se hace viral tras mostrar pasos al estilo Michael Jackson.
Guía vio a pájaro que baila como Michael Jackson en Manuel Antonio y lo comparó con los ticos. (Kike Arnaiz/Instagram)

Hace unos días se viralizó un video de un pájaro bailando como Michael Jackson, gracias al fotógrafo español Kike Arnaiz, quien capturó la escena durante un paseo por los bosques de Costa Rica.

Y esta vez, Luis Venegas, guía costarricense en Manuel Antonio, también fue testigo de este curioso espectáculo. Con humor, nos comentó este miércoles que ese talento para el baile y la conquista, muchos ticos lo tienen también.

LEA MÁS: Elías Alvarado confiesa cuál rincón de Costa Rica extraña más tras años en Estados Unidos

“Ese le dicen ‘el ave de Michael Jackson’. Varios machos están saltando en todo lado para atraer a la hembra y entonces él hace esa danza.

“Es un ave que como no tiene un canto bonito, lo que hace es bailar, le baila a las hembras para atraerlas. Algunos ticos hacen eso, bailan salsa, merengue, buenos bailarines y a las muchachas les gusta”, nos dijo entre risas.

LEA MÁS: (Video) Niño sorprende con lo que le dijo a Mickey Mouse durante su visita a Disney

Venegas, quien ha visto el show unas seis veces en el Parque Nacional Manuel Antonio, nos explicó que esta especie es Ceratopipra mentalis, conocida como Saltarín Cabeci Rojo. El ave es popularmente conocida como manaquín.

Además detalló que las personas también pueden observar el baile en el Parque Nacional Carara y en zonas del Pacífico Central y Pacífico Sur.

Luis Venegas nos compartió este video del manaquín sacando sus prohibidos.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
PájaroManaquínMichael JacksonManuel Antonio
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.