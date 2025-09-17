Guía tico captó al ave Michael Jackson y contó el motivo por el que camina hacia atrás

Guía vio a pájaro que baila como Michael Jackson en Manuel Antonio y lo comparó con los ticos. (Kike Arnaiz/Instagram)

Hace unos días se viralizó un video de un pájaro bailando como Michael Jackson, gracias al fotógrafo español Kike Arnaiz, quien capturó la escena durante un paseo por los bosques de Costa Rica.

Y esta vez, Luis Venegas, guía costarricense en Manuel Antonio, también fue testigo de este curioso espectáculo. Con humor, nos comentó este miércoles que ese talento para el baile y la conquista, muchos ticos lo tienen también.

“Ese le dicen ‘el ave de Michael Jackson’. Varios machos están saltando en todo lado para atraer a la hembra y entonces él hace esa danza.

“Es un ave que como no tiene un canto bonito, lo que hace es bailar, le baila a las hembras para atraerlas. Algunos ticos hacen eso, bailan salsa, merengue, buenos bailarines y a las muchachas les gusta”, nos dijo entre risas.

Venegas, quien ha visto el show unas seis veces en el Parque Nacional Manuel Antonio, nos explicó que esta especie es Ceratopipra mentalis, conocida como Saltarín Cabeci Rojo. El ave es popularmente conocida como manaquín.

Además detalló que las personas también pueden observar el baile en el Parque Nacional Carara y en zonas del Pacífico Central y Pacífico Sur.