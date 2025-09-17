Elías Alvarado confiesa cuál rincón de Costa Rica extraña más tras años en Estados Unidos

Elías Alvarado confiesa qué rincón de Costa Rica extraña tras años en Estados Unidos. (Cortesía)

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, nos contó cuál es ese rincón de Costa Rica que más extraña tras años fuera del país.

El querido periodista se fue al país norteamericano en 2013 junto a su esposa, Tania Mata, con quien tiene a su pequeño hijo Saúl, dejando atrás su vida en Tiquicia.

Al preguntarle cuál era el lugar que más lleva en su corazón, nos dijo lo siguiente:

“Definitivamente, Pérez Zeledón donde viví mis últimos años cuando estuve en Costa Rica. Yo soy oriundo de Miramar de Puntarenas, ahí nací, pero estuve más tiempo en Pérez”.

Además, en ese destino aprovechaba para darse sus gustitos en un restaurante llamado Antojos de Maíz, en La Bonita de Rivas, donde degustaba chorreadas, pan de elote y olla de carne que incluso llevaba pejibayes.

Así que, si anda por esa zona, ya sabe dónde puede deleitar su paladar y vivir un pedacito de lo que él tanto extraña.

El comunicador no dejó de lado la naturaleza que caracteriza a nuestro país y que atrae a tantos turistas de todo el mundo.

“Me encantaba ir a Manuel Antonio y extraño mucho la playa y montañas. Al Cerro de la Muerte iba mucho y me quedaba en una cabaña”, mencionó.