Elías Alvarado recibe importante reconocimiento en Estados Unidos

Elías Alvarado acudió a recibir el reconocimiento con su esposa Tania y Saúl, el hijo de ambos. (Instagram/Instagram)

“Mi corazón se llena de gratitud al recibir este reconocimiento en el marco de nuestras celebraciones de independencia. Para mí, no es solo un premio, es un recordatorio de lo que significa ser costarricense, incluso lejos de nuestra tierra: trabajar unidos, apoyarnos como comunidad y mantener vivas nuestras tradiciones”.

LEA MÁS: Así se veían el periodista Elías Alvarado y su esposa hace 15 años

Así reaccionó Elías Alvarado al reconocimiento que recibió este viernes en Estados Unidos por parte de Costa Rica Brilla, una organización sin fines de lucro basada en el país norteamericano y creada para celebrar la historia, cultura y tradición de nuestro país.

Elías Alvarado compartió una fotografía de la carta que le dieron con la Declaratoria de Ciudadano Distinguido. (Instagram/Instagram)

Al periodista de Telenoticias lo sorprendieron con la declaratoria de Ciudadano Distinguido, según la organización, por darle voz y presencia a los costarricenses en el exterior.

“Quiero agradecer a los organizadores de esta actividad, a quienes han confiado en mí y, sobre todo, a cada persona de nuestra comunidad que me ha acompañado en este camino. Nada de lo que he hecho sería posible sin Dios, mi familia y el apoyo, la confianza y el cariño de todos ustedes”, afirmó Elías en una publicación en Instagram tras celebrar el galardón.

Elías Alvarado está muy agradecido con el reconocimiento. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Elías Alvarado recibió una gran noticia que lo tiene muy emocionado

Para Elías, el reconocimiento no significa un logro personal, sino un compromiso para que la comunidad de ticos en Estados Unidos siga fuerte, unida y llena de esperanza.