Así se veían el periodista Elías Alvarado y su esposa hace 15 años

Elías Alvarado dejó ver cómo lucían él y su esposa en sus tiempos de juventud

Por Manuel Herrera
Elías Alvarado y su esposa Tania Mata
Elías Alvarado y su esposa Tania Mata llevan años juntos.

El periodista Elías Alvarado compartió una curiosa fotografía en sus redes en la que dejó ver cómo se veían él y su esposa Tania hace 15 años.

Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, sacó del baúl de los recuerdos la singular imagen, que ya generó bastantes reacciones entre sus seguidores.

“Una pareja muy linda. Bellos”, “super jóvenes los dos. Bendiciones ayer, hoy, mañana y siempre para los tres”, “la carilla, todo chiquillo. Bendiciones”, son algunos de los comentarios que ya acumula la publicación.

Elías Alvarado dejó ver cómo lucía él y su esposa en sus tiempos de juventud
Elías Alvarado compartió esta foto de hace 15 años juntos a Tania. (Instagram/Instagram)

Elías no escribió nada en el posteo para contextualizar la foto, solo comentó: “hace 15 años”.

En la imagen, Elías y Tania parecen estar en un punto alto de una montaña, pues al fondo de la fotografía se ve la espesura del bosque.

A ambos se les ve bastante jóvenes y enamorados como lo siguen “pregonando” en redes.

Tania y Elías llevan años juntos y fruto de ese amor, hace cuatro años nació Saúl, el único hijo de la pareja.

