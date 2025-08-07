Elías Alvarado recibió una gran noticia que lo tiene muy emocionado

Elías Alvarado, de Teletica, vivirá un gran momento en Nueva York. (Instagram)

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias en Nueva York, recibió una gran noticia que lo tiene muy contento y honrado.

La figura de Teletica será el “padrino” de un desfile muy especial que, además, le permitirá reunirse con muchos ticos.

Según contó, el próximo 12 de octubre se celebrará el Desfile de la Hispanidad en Nueva York donde habrá una gran participación de costarricenses.

La Banda de Zarcero y cinco grupos folclóricos nacionales participarán en este evento donde el periodista será uno de los invitados de honor.

“Hoy recibí con gran alegría la noticia por parte del grupo organizador Sector 011, quienes me han otorgado el honor de nombrarme como Padrino del desfile”.

“Estoy profundamente agradecido por esta distinción, que asumo con mucha humildad y que me motiva aún más a seguir apoyando y promoviendo nuestras raíces”, anunció Alvarado.

Elías Alvarado contó que será el padrino del Defile de la Hispanidad en Nueva York. (Facebook /Facebook)

Muchos de sus seguidores y admiradores de su trabajo lo felicitaron por semejante distinción.

“Qué felicidad y que orgullo que lo nombraron padrino del desfile de la cultura. Vamos a tener un buen representante de Costa Rica. Saludos a usted, a su esposa Tania y su hijo Saulito. Bendiciones”, le escribió María Barrantes, una de sus seguidoras en redes.