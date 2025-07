Elías Alvarado sufrió amarga experiencia y alerta a sus seguidores

Elías Alvarado pidió a la gente estar en todas. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

Elías Alvarado vive una experiencia bastante amarga desde la tarde de este jueves, cuando fue informado de una situación de la que es víctima, y de la que él estaba, como dicen, “detrás del palo”.

Resulta que un delincuente se está haciendo pasar por el periodista de Telenoticias y le está mandando mensajes de WhatsApp a la gente ofreciendo un supuesto negocio que lo que busca es estafar a las personas.

Alvarado alertó sobre la situación a través de sus redes sociales. “Por favor, tengan mucho cuidado, no soy de escribirle a nadie, ni mucho menos ofrecerle un negocio. Por favor, no caigan en estas cosas”, publicó Elías recientemente en sus historias de Instagram.

Elías Alvarado alertó así en Instagram lo que está viviendo. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

Tras encender las alarmas, el periodista de canal 7 compartió un mensaje que le envió una seguidora, quien se identificó como Maritza Sequeira, una adulta mayor de Costa Rica.

Precisamente, fue Sequeira la que informó a Alvarado de lo que estaba pasando y él no dudó en poner al tanto a sus miles de seguidores.

“Quiero comentarle que me escribieron desde un perfil privado usando su nombre y foto, y pensando que era usted, le contesté. Soy una adulta mayor y me cuesta creer en estafas, entonces me pidió el número de teléfono y se lo di”, contó doña Maritza en la primera parte del mensaje.

“Me escribió al WhatsApp diciendo que está tramitando su regreso a Costa Rica y que si estaba interesada en un nuevo programa que iba a realizar para adultos mayores. Yo le contesté que sí. Al día siguiente (este jueves), me dijo que se había atrasado y tenía un paquete en Palmar Norte que recoger y que aún no había llegado a Costa Rica, esto para que, supuestamente, yo lo recogiera. Le conté a mi hija y ella se dio cuenta de que era una estafa”, contó la señora.

Elías Alvarado compartió este mensaje que le están enviando a alguna gente como si fuera él. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

Doña Maritza envió pantallazos de la conversación a Elías y él compartió el tipo de mensaje y el número telefónico desde el que se están enviando.

Según la foto que mostró, la cuenta de WhatsApp ligada a ese número hasta tiene una foto suya en el perfil, lo que hace más creíble a las personas de que es él quien escribe. Además, el número no es de Costa Rica.