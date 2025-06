Elías Alvarado sobre situación en Estados Unidos: “No voy a permitir mensajes cargados de odio”

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias en Nueva York, dice que no permitirá mensajes de odio en sus redes. (Redes/Instagram)

Elías Alvarado decidió hacer una advertencia a sus seguidores de redes sociales y es que no va a permitir mensajes “cargados de odio” a raíz de la situación que enfrenta Estados Unidos en estos momentos.

El reportero de Telenoticias en Nueva York emitió un mensaje para aclarar que en sus redes sociales no hay espacio para “la discriminación”, y que rechaza por completo “cualquier comentario despectivo” hacia otras personas por su nacionalidad o estatus migratorio.

Elías Alvarado emitió un mensaje de cero odio en sus redes

“Lo que hoy se vive en Estados Unidos no es un tema para burlas, ni juicios sin contextos. Aquí informamos con respecto, empatía y responsabilidad. No voy a permitir mensajes cargados de odio, insensibilidad o ignorancia. En este perfil construimos, no dividimos”, mencionó.

Elías se ha dedicado en estos días a informar a través de Telenoticias la situación que están enfrentando los inmigrantes y, principalmente, los latinos luego que el presidente Donald Trump anunciara que lanzaría el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos.

Esto habría generado que algunos le escribieran mensajes algo molestos y por eso salió a aclarar que no permitirá más comentarios así.