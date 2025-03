Elías Alvarado se frota las manos con nuevo proyecto que saldrá al aire en pocos días

Elías Alvarado trabaja en el nuevo proyecto junto a su esposa Tania y Saúl, el hijo de ambos. Fotografía: Cortesía Elías Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

Si alguien no pierde el tiempo en este mundo, ese es Elías Alvarado, quien se está frotando las manos con un nuevo proyecto que saldrá al aire este lunes 24 de marzo.

El corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos se sigue afianzando dentro y fuera del país, prueba de ello es el pódcast “Desde la yunai”, que lanzará este lunes a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica.

Alvarado habló al respecto este sábado con La Teja, donde especificó que los episodios se compartirán todos los lunes a la misma hora a través del canal de Youtube y de Spotify de “Desde la yunai”.

Esto fue lo que nos dijo Elías de su nuevo “hijo”.

¿De qué trata “Desde la yunai”?

Es un proyecto documental en formato video pódcast de 7 episodios que narra las impactantes y motivadoras historias de costarricenses en los Estados Unidos. A través de una serie de entrevistas se exploran las luchas, retos y éxitos de inmigrantes ticos que han forjado su camino en este país, sirviendo de inspiración para otros. Cada episodio tiene una duración aproximada de 30 minutos, dividido en tres segmentos de 10 minutos con pausas comerciales.

Elías Alvarado entrevistará a ticos que viven en Estados Unidos en su nuevo proyecto. Fotografía: Cortesía Elías Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

¿Por qué decide incursionar en el mundo de los pódcast?

Por dos aspectos: el primero es que a lo largo de estos años viviendo en este país me he topado con cientos de historias de ticos que me han dejado asombrado y qué mejor forma hoy por hoy que los medios digitales, donde estoy seguro va a inspirar, motivar a otros, no solo en Estados Unidos o en Costa Rica sino donde sea que nos vean. El otro aspecto, es que hasta el momento no he conocido una ventana que permita mostrar las historias de gente como yo, inmigrantes con sueños, metas y altos y bajos como todo en la vida.

¿Qué busca con el nuevo proyecto?

Dar a conocer las historias, los protagonistas son los invitados, sus vivencias, sus experiencias. De ellos, en sí, es el espacio.

¿Lo hará solo?

Tengo un gran equipo, yo voy a ser el conductor, pero mi esposa es quien está detrás de cámaras cuidando cada detalle en la imagen y en el audio. Juntos hacemos la producción y discutimos cómo trabajar cada capítulo y, obviamente, nuestro hijo va con nosotros a cada grabación.

¿Qué frecuencia tendrá?

El primer capítulo saldrá este lunes 24 de marzo, a las 5 de la tarde hora de Costa Rica a través de nuestros canales de YouTube y Spotify “desdelayunai” y saldrá un nuevo capítulo cada lunes durante 7 semanas.

¿Qué pasará tras la emisión de esos siete episodios?

Ya estamos trabajando en la segunda temporada y estamos contemplando viajar a otros estados para dar a conocer más historias que nos inspiren. Todo esto ha sido gracias a que varias empresas han querido patrocinar el espacio y han creído en este proyecto.

Elías Alvarado enmarca su proyecto con las hermosas vistas de los rascacielos de Nueva York. Fotografía: Cortesía Elías Alvarado. (Cortesía/Cortesía)

¿Por qué eligió ese nombre?

El nombre “Desde la yunai” está inspirado en la forma en que nuestros padres y abuelos se refieren a los Estados Unidos. A lo largo de estos 11 años en Estados Unidos me he dado cuenta de que los costarricenses en el extranjero estamos olvidados y hay quienes pueden llegar a pensar que dejamos nuestro país por gusto, pero no hay nada más alejado de la realidad, ya que me atrevo a pensar que quienes hemos salido de Costa Rica lo hemos hecho únicamente por una necesidad. Mi trabajo en el noticiero ha ayudado a visibilizarnos como comunidad costarricense en el extranjero y ha sido un medio que nos une y nos acerca más a nuestro país.