Venezolana genera reacciones al decir que “merece” la nacionalidad de Costa Rica

Venezolana dice merecer la nacionalidad de Costa Rica. (Ivanita/TikTok)

Ivanita, una joven venezolana que lleva seis años viviendo en Costa Rica, ha dado de qué hablar en redes sociales tras opinar que merece la nacionalidad costarricense por un curioso motivo.

“Yo no soy costarricense y eso todo el mundo lo sabe, yo soy una extranjera que vive aquí hace seis años, pero a mí ya me deberían dar la nacionalidad porque yo amo el dancehall, y tico que no ame el dancehall, no es tico.

“Yo amo el dancehall gracias a los ticos, porque me he juntado con ticos de cultura”, expresó Ivanita.

La joven, quien compartió su video con humor, comentó que el día que haga la prueba de nacionalidad, deberían preguntarle sobre canciones de ese género musical.

El clip generó todo tipo de reacciones, ya que mientras algunos apoyaron su opinión, destacando que en Costa Rica se escucha mucho dancehall, otros consideraron que ese estilo musical no es de su gusto.

“Yo soy tica y no me gusta el dancehall”, “Soy tica y nada que ver el dancehall”, “La amé, qué viva el dancehall”, “Te la mereces, reina”, “Aprobada” y “Yo soy tico, pero tengo mejores gustos musicales, definitivamente”, fueron algunas opiniones.

El dancehall proviene de Jamaica, pero es un ritmo muy querido entre los jóvenes, incluyendo el público tico, gracias a su estilo contagioso y su energía característica.