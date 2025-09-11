Conéctese con la naturaleza en un fin de semana de caminatas y aventura en Heredia. (Raúl López/Cortesía)

Si usted es de los que disfruta caminar, explorar los destinos del país y ejercitarse en compañía de otras personas, lo invitamos a un fin de semana lleno de aventura con dos caminatas perfectas para ir en familia.

Esta es una oportunidad para conectar con la naturaleza, conocer historia y mantenerse activo al mismo tiempo.

Don Raúl López, fundador de Caminantes de Costa Rica y organizador de la actividad, tiene una propuesta ideal para todos los amantes de esta actividad.

San Joaquín de Flores tiene estructuras impresionantes. (Raúl López/Cortesía)

“El primer evento es el sábado 13 de setiembre a partir de las 8:45 a.m., saliendo de la iglesia de San Isidro de Heredia hacia la iglesia de San Pablo de Heredia.

“Veremos estructuras arquitectónicas que son Patrimonio Histórico Nacional y que datan de 1860 en adelante. En el recorrido haremos algunas pausas para observar los diseños que existen en esta comunidad”, nos explicó don Raúl.

Por su parte, el domingo 14, el trayecto será desde San Joaquín de Flores hasta el centro de Heredia, permitiendo a los participantes apreciar los diseños neoclásicos que caracterizan la zona. La salida será igualmente a las 8:45 a.m., apenas para aprovechar la mañana.

“En ambos eventos podrán disfrutar de diversos tipos de ecología porque una parte del recorrido es por carretera y la otra es por senderos.

Antes de la caminata se realiza una valoración para conocer el estado físico.

“Hay una zona muy ecológica y haremos pausas para el avistamiento, para que tomen fotos y para que también conozcan la historia de los monumentos de cada uno de los cantones”, comentó el guía certificado.

Los trayectos tienen una distancia de cuatro a cinco kilómetros y destacan por ser muy recreativos. Además, los participantes recibirán un refrigerio y una sorpresa al final de la actividad.

La inscripción tiene un costo de 3.000 colones por persona e incluye la preparación previa a la caminata, el guía, la merienda y la sorpresa.

Se recomienda llevar ropa deportiva cómoda, calzado adecuado, bloqueador, una botella de agua, sombrero y una chaqueta o capa por si cambia el clima.

La inscripción está abierta para todas las personas que quieran sumarse a esta experiencia única. Para participar, puede comunicarse con don Raúl al número de teléfono 7189-4252.

Cabe destacar que estas caminatas organizadas por el guía incluyen la toma de presión arterial y frecuencia cardíaca para valorar el estado físico de cada participante.

Además, se realiza un estiramiento muscular inicial que funciona como calentamiento antes de iniciar el recorrido, garantizando seguridad y preparación física para todos los asistentes.