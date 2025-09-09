(Video) Monitos en Costa Rica protagonizaron escena digna de La Rosa de Guadalupe

Monitos en Costa Rica protagonizaron escena digna de La Rosa de Guadalupe. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dos monitos en Costa Rica hicieron algo que hasta podría llevarlos a actuar en la famosa serie mexicana La Rosa de Guadalupe.

En un video compartido en TikTok por un usuario llamado El Gallo de Costa Rica, se observa a los dos monitos tirados en el suelo, como si se hicieran los muertos, pero de una manera muy curiosa.

Esto ocurrió en el Parque Nacional Manuel Antonio.

“Yo creo que están fingiendo, se está haciendo el muerto para que les den de comer. Se desmayó el monillo. Mira este, pero de verdad, que yo les veo cara de humanos”, comentó el creador del video.

En el clip, los animalitos permanecen en el suelo, abriendo los ojos de vez en cuando para asegurarse de que nadie los observa, con sus manitas llenas de arena. Luego, se juntan como si fueran a dormirse, captando por completo la atención de todos.

“Ellos se acicalan, ellos se limpian unos a otros. Son muy sociables. Este es el mono más inteligente en América, el número 1”, añadió el creador del clip.

La publicación provocó numerosos comentarios de usuarios que quedaron sorprendidos con la curiosa escena.