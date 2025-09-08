Filtran video privado del cantante Beéle a días de su concierto en Costa Rica

Filtran video íntimo del cantante Beéle a días de su concierto en Costa Rica. (redes/Instagram)

La filtración de un video privado del cantante colombiano Beéle y su expareja Isabella Ladera ha dado de qué hablar en las últimas horas.

En la red social X circula el clip donde se aprecia a ambos teniendo relaciones sexuales, lo cual ha provocado numerosos comentarios y memes entre los usuarios.

Isabella compartió un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró estar “totalmente devastada” y anunció que tomará acciones legales, ya que su intimidad fue vulnerada. Por su parte, Beéle no se ha pronunciado sobre la situación.

Isabella Ladera es la expareja de Beéle. (Isabella Ladera/Instagram)

La joven venezolana y el artista ya habían estado en el centro de la polémica meses atrás, cuando la exesposa de Beéle, Camila Cara, lo acusó de serle infiel con Ladera, acusación que el cantante no negó, reconociendo públicamente la infidelidad.

Beéle se presentará en Costa Rica el próximo 13 de setiembre, a partir de las 2 p. m., como parte de su “Borondo Tour”, y se llevará a cabo en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, Alajuela.