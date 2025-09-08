Tiempo libre

Una vecina de San Juan de Dios convirtió su carreta y los plátanos en una gran oportunidad

Una carreta es la herramienta de una vecina de San Juan de Dios que vende plátanos en su comunidad

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Una vecina de San Juan de Dios convirtió su carreta y los plátanos en una gran oportunidad.
Una vecina de San Juan de Dios convirtió su carreta y los plátanos en una gran oportunidad. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Marcela Campos, vecina de San Juan de Dios de Desamparados, ha convertido su comunidad no solo en su hogar, sino también en el centro de su negocio.

LEA MÁS: Mónica Cortés, la tica que se hace llamar “La Faraona” y baila como toda una estrella

Cada sábado ella sale a vender en la feria del agricultor de la zona, pero de lunes a viernes se instala en una esquina cercana a su casa con su carretita, donde principalmente vende plátanos, aunque en ocasiones también ofrece otros productos.

“Ya tengo un poquito más de un año de trabajar en lo propio”, comentó Marcela, quien además de tener su proyecto es esposa y madre de dos hijos: una joven de 19 años y un niño de 9.

Una vecina de San Juan de Dios convirtió su carreta y los plátanos en una gran oportunidad.
Los plátanos son muy solicitados. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

LEA MÁS: Mujer cambió su vida tras un duro episodio y hoy triunfa con joyas hechas por ella misma

Su negocio nació tras perder el empleo que tenía y querer seguir aportando al sostenimiento de su familia.

“Me quedé desempleada y la economía estaba un poquito difícil. A pesar de que tengo mis estudios, pues no he podido conseguir un trabajo estable”, explicó.

La venta no era algo desconocido para ella, pues desde los 11 años incursionó en la feria, ofreciendo repostería en una cajita de madera.

Una vecina de San Juan de Dios convirtió su carreta y los plátanos en una gran oportunidad.
El carretillo es su herramienta. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

LEA MÁS: Pareja dejó su empleo fijo para continuar con una deliciosa tradición en Heredia

Los vecinos ya reconocen la calidad de sus plátanos y muchos incluso le hacen pedidos por mensaje para recibirlos a domicilio.

“Estoy aquí a las 6:30 a. m., que tengo muchos clientes que van a la escuela, y hasta la 1 p. m.”, detalló.

Tras terminar su jornada, regresa a casa a realizar labores domésticas y académicas, pues descansa únicamente los domingos.

Una vecina de San Juan de Dios convirtió su carreta y los plátanos en una gran oportunidad.
Doña Marcela trabaja y estudia. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)
Una vecina de San Juan de Dios convirtió su carreta y los plátanos en una gran oportunidad.
Doña Marcela tiene un año con su negocio. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Marcela tiene bachillerato y actualmente cursa la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de San Isidro del Labrador (UCI), gracias a una beca del MEP.

Así que si se le antoja un buen plátano, puede encontrarla en la esquina del bar Melis, en San Juan de Dios y así la apoya también.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
San Juan de DiosPlátanosCarretaDesamparadosHéroe
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.