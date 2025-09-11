Tragedia en Tailandia: leones atacan y matan a cuidador de zoológico frente a turistas. Foto: iStock (El Tiempo Colombia/Captura)

Un trabajador del zoológico privado Safari World, ubicado en Tailandia, fue atacado y asesinado el pasado miércoles 10 de setiembre en horas de la mañana, según informó El Tiempo.

LEA MÁS: Bad Bunny incluyó a Latinoamérica en su gira pero excluyó a Estados Unidos para cuidar a sus fans

Las autoridades indicaron que el hombre, de 58 años, descendía de uno de los vehículos utilizados por los turistas para observar a los animales salvajes, cuando uno de los leones se acercó, lo agarró de espaldas y lo arrastró mientras lo mordía.

Esto provocó que otros cuatro felinos presentes en el lugar hicieran lo mismo.

LEA MÁS: Muere el futbolista Maicol Valencia tras ataque armado en un hotel de Ecuador

Los turistas que presenciaron el ataque intentaron ayudar al trabajador tocando las alarmas de los carros para asustar a los leones y que lo soltaran, pero esto no evitó la tragedia.

El personal del zoológico terminó rescatando el cuerpo sin vida del cuidador.

El hombre fue atacado por cinco leones. Foto: SafariWorld (El Tiempo Colombia/Captura)

En un comunicado publicado en redes sociales, el zoológico ofreció disculpas y aseguró que reforzará las medidas de seguridad.

LEA MÁS: La triste historia de Iryna Zarutska: huyó de la guerra en Ucrania y terminó asesinada en un tren de Estados Unidos

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia en luto y les brindamos atención y apoyo de la mejor manera posible”, escribieron.

Además, señalaron que en los 40 años de existencia del recinto no había ocurrido un incidente de este tipo.

“Safari World investigará y fortalecerá las medidas de seguridad de inmediato para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir nuevamente. Expresamos nuestras condolencias”, agregó el comunicado.