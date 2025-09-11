La triste historia de Iryna Zarutska: huyó de la guerra en Ucrania y terminó asesinada en un tren de Estados Unidos

Iryna Zarutska y su triste historia conmueven al mundo (Tomada de X/Tomada de Twitter)

La refugiada ucraniana Iryna Zarutska, de 23 años, fue asesinada dentro de un tren ligero en Charlotte, Carolina del Norte, después de haber huido de la guerra en su país natal. La joven se había establecido en Estados Unidos en 2022 junto a su familia, tras abandonar Kiev en medio de los bombardeos rusos.

De Kiev a Carolina del Norte

Según detalló People, Iryna llegó a Charlotte con el objetivo de rehacer su vida. Trabajaba, estudiaba inglés y aspiraba a convertirse en asistente veterinaria, un sueño que había comenzado a construir en su nueva ciudad. Su historia reflejaba la de miles de refugiados ucranianos que llegaron a EE. UU. tras el inicio de la invasión rusa.

De acuerdo con Reuters, el crimen ocurrió el 22 de agosto de 2025 en la línea azul del tren ligero Lynx Blue Line. Zarutska fue atacada con un arma blanca por un hombre identificado como Decarlos Brown Jr.

El sospechoso fue detenido poco después y enfrenta cargos estatales por asesinato en primer grado y cargos federales por homicidio en un sistema de transporte masivo, debido a que el hecho ocurrió dentro de un servicio público de transporte.

El medio local WBTV informó que la familia decidió que el cuerpo de Iryna fuera sepultado en Estados Unidos, país donde ella había comenzado una nueva vida y al que sentía un gran apego. La comunidad de Charlotte organizó vigilias y actos en su memoria.

La noticia ha causado consternación tanto en la comunidad ucraniana como en la estadounidense, ya que expone la dura paradoja de una joven que sobrevivió a los bombardeos en Kiev, pero perdió la vida en el lugar donde buscaba seguridad.

La muerte de Iryna Zarutska abrió un debate en Carolina del Norte sobre la seguridad en el transporte público y puso en el centro la situación de los refugiados que, aun después de escapar de conflictos armados, pueden verse expuestos a nuevas formas de violencia.

*Nota realizada con ayuda de Inteligencia Artificial*

