Bad Bunny incluyó a Latinoamérica en su gira pero excluyó a Estados Unidos para cuidar a sus fans

Bad Bunny reveló el temor que lo hizo excluir a Estados Unidos de su gira de conciertos.

Bad Bunny confesó que una preocupación lo llevó a excluir a Estados Unidos de su gira de conciertos “Debí tirar más fotos”, según informó CNN.

LEA MÁS: Laura Pausini anuncia concierto en Costa Rica y emociona a sus fans

En una entrevista con la revista i-D, el puertorriqueño explicó que evitó incluir el país norteamericano por miedo a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizara redadas entre el público.

El artista recalcó que ha presentado shows en Estados Unidos en varias ocasiones, pero le preocupaba que la presencia de ICE afectara a sus fans.

LEA MÁS: Filtran video privado del cantante Beéle a días de su concierto en Costa Rica

Las redadas migratorias en Estados Unidos han aumentado este año y han creado un ambiente de temor en las comunidades latinas, afectando así los eventos públicos.

Como parte de su tour de 23 fechas, Bad Bunny regresará a Costa Rica el próximo 5 de diciembre en el Estadio Nacional a las 7 p. m.

El cantante puertorriqueño también visitará otros países de Latinoamérica, así como Europa, Asia y Oceanía.

El puertorriqueño ha contagiado a miles con sus éxitos musicales como “Yonaguni”, “A tu merced”, “Si veo a tu mamá”, “Tarot”, “Me porto bonito”, “Monaco”, entre muchos otros. Además, recientemente lanzó su álbum “Debí tirar más fotos”.