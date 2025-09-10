Laura Pausini anuncia concierto en Costa Rica y emociona a sus fans. (JOHN DURAN)

La cantautora italiana Laura Pausini anunció su esperado regreso a Costa Rica, con un gran concierto que formará parte de su gira mundial, y la noticia ha generado gran emoción entre sus seguidores.

El evento será el 29 de abril y es parte del Yo Canto Tour Mundial 2026/2027, y la propia artista compartió los detalles a través de sus redes sociales.

En la publicación, Pausini informó que la venta de entradas iniciará el próximo 12 de setiembre, invitando a sus fans a no perder la oportunidad de vivir esta experiencia única.

El concierto se realizará en el estadio Nacional y promete un montaje espectacular. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que recorrerá lo mejor de su carrera, desde los grandes clásicos hasta sus temas más recientes, incluyendo éxitos como “En cambio no”, “Amores extraños”, “Se fue”, “Víveme” y “La soledad”, entre otros.

Se espera que el show brinde emociones, recuerdos y momentos inolvidables, reafirmando la conexión especial que Laura Pausini mantiene con el público costarricense y consolidando a Costa Rica como uno de los destinos clave de su gira mundial.