Sin Bandera se presentará en Costa Rica y ya hay fecha confirmada y lugar. (plus entertainment/Cortesía)

Sin Bandera celebrará sus 25 años de música con una gira en la que incluirá a Costa Rica.

El dúo se presentará en el país el 11 de abril de 2026 y las entradas estarán a la venta próximamente por medio de publitickets.com.

A finales de este año, el dúo más icónico de la balada pop en español, Sin Bandera, integrado por Leonel García y Noel Schajris, estrenará nueva música que marcará el inicio de una etapa inolvidable en su carrera.

Sin Bandera anunció su esperado regreso a los escenarios con el Escenas tour, una gira que promete ser un viaje emotivo y lleno de nostalgia, pero también de frescura con los temas inéditos de su próximo álbum de estudio.

El sétimo disco de estudio de la agrupación se encuentra en su fase final de producción y será lanzado a lo largo del 2026, teniendo como primer adelanto un sencillo programado para finales de este año.

“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre, y este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor.

“Esta gira es especial porque este disco es muy especial y marca el comienzo de una nueva era en nuestro grupo“, expresaron Leonel y Noel.

Así que vaya preparándose para corear éxitos musicales como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Que lloro”, “Mientes tan bien”, entre otros.