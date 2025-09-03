Fans de Pink Floyd en el país podrán celebrar una fecha histórica en un gran evento. (Ohjeanrecords/Captura)

Los fans de Pink Floyd en el país podrán celebrar una fecha histórica en un gran evento.

Se trata del 50 aniversario del legendario álbum Wish You Were Here, interpretado por la reconocida agrupación tributo The Surrogate Band.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 28 de setiembre a partir de las 5 p.m., y está diseñado como un espectáculo multisensorial que transportará al público en un viaje musical y visual sin precedentes.

Desde la apertura de puertas, los asistentes disfrutarán de:

Sonido envolvente de alta fidelidad

Pantallas gigantes y visuales originales creados especialmente para el espectáculo

Show de luces coreografiado y sincronizado con cada interpretación

Una puesta en escena que honra el legado artístico y conceptual de Pink Floyd

The Surrogate Band será la encargada de prender la fiesta. (The Surrogate Band/Instagram)

The Surrogate Band, aclamada por su precisión musical y fidelidad al sonido original, interpretará de principio a fin ‘Wish You Were Here’, complementando la noche con clásicos como Comfortably Numb, Time, Dogs y muchos más.

Las entradas ya están disponibles en tiquetebox.app, con precios que van desde los 10.000 colones hasta los 20.000 colones. Los asistentes vivirán un tributo emotivo, visual y sonoro al legado de una de las bandas más influyentes del rock.