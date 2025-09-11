Muere el futbolista Maicol Valencia tras ataque armado en un hotel de Ecuador . (O Globo/Captura)

Un ataque armado en un hotel de Ecuador dejó a cuatro personas fallecidas, entre ellas Maicol Valencia, futbolista de 23 años del Exapromo Costa, un club de segunda división.

El medio O Globo informó que unos hombres vestidos con uniformes policiales comenzaron a disparar contra los huéspedes del hotel en Manta, Ecuador, y según los reportes policiales, además de los fallecidos, hubo dos personas heridas.

Maicol fue presentado al club el mismo día del ataque y tenía programado un partido contra el Deportivo Quito este próximo sábado.

A través de un comunicado, el Exapromo informó que el deportista fue víctima colateral del ataque.

Hasta el momento, el caso sigue bajo investigación y se suma a la complicada situación de violencia que atraviesa actualmente el país.