Valter de Vargas Aita, fisicoculturista brasileño, fue hallado muerto cerca de su casa

El cuerpo del fisicoculturista presentaba heridas de arma blanca

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Yerlin Gómez Izaguirre
Valter de Vargas Aita, fisicoculturista brasileño, fue hallado muerto cerca de su casa.
Valter de Vargas Aita, fisicoculturista brasileño, fue hallado muerto cerca de su casa. (El Tiempo Colombia/Captura)

El reconocido fisicoculturista brasileño Valter de Vargas Aita fue encontrado muerto cerca de su casa, y el ataque habría sido perpetrado por alguien muy cercano.

Según El Tiempo de Colombia, el cuerpo del hombre presentaba múltiples heridas de arma blanca en el abdomen, la espalda, el cuello y la cara, a pocos metros de su apartamento en Brasil.

El deportista, de 41 años, habría sido atacado en su propia casa y salió en busca de ayuda.

“De acuerdo con el reporte de las autoridades, el trágico incidente ocurrió el pasado domingo 7 de setiembre en el inmueble que compartía la víctima con su pareja, ya que las paredes y el suelo del lugar tenían marcas de sangre”, detalló El Tiempo.

La sospechosa del asesinato sería la novia de la víctima, quien también fue encontrada herida con arma blanca y trasladada a un centro médico, donde permanece hospitalizada. Las pruebas indican que habría participado en una pelea.

El motivo del presunto ataque sigue bajo investigación, y se espera que la mujer se recupere para proceder con su arresto.

Al parecer, la mujer, de 43 años, ya contaba con una orden de arresto por un caso anterior de robo a mano armada y asesinato.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

