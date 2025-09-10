Recién nacido murió porque sus papás confiaron más en la fe que en los doctores

El recién nacido tenía solo algunos días en este mundo. Captura: People en Español (People en español/people en español)

Un jurado en Oregón, en Estados Unidos, analizó recientemente un caso que abrió un fuerte debate sobre los límites entre la fe y la obligación legal de los padres, por el caso de un recién nacido.

Según la revista People en Español, Blair y Taylor Edwards, de 37 y 32 años, eligieron atender la enfermedad de su hijo únicamente con rezos y aceite de oliva, en lugar de llevarlo a un hospital.

Según la acusación fiscal, el pequeño, de nombre Hayden, dejó de alimentarse y empezó a presentar un tono azulado en la piel apenas dos días después de su nacimiento, en junio de 2023. Pero sus padres recurrieron a prácticas religiosas en vez de buscar asistencia médica.

Los padres del recién nacido pudieron hacer más por el bebé. Captura: People en Español (People en español/people en español)

“Ellos esperaban que, dentro de las manos de Dios, él estaría bien”, declaró en la audiencia el fiscal adjunto Russell Amos.

El reporte del forense confirmó que el pequeño Hayden sufrió una encefalopatía por bilirrubina aguda, producto de la ictericia, una condición que se pudo tratar si hubiera recibido atención médica a tiempo. Aunque el especialista no pudo garantizar al 100% que habría sobrevivido, sí dejó claro que había una “muy, muy alta probabilidad” de que lo lograra con el tratamiento adecuado.

Los padres del recién nacido recibieron un castigo. Captura: People en Español (People en español/people en español)

Lo más duro del caso fue la frase que soltó el mismo forense: “Ese niño estuvo rodeado de personas que lo amaban mucho, pero esas mismas personas pasaron más de cinco horas sin hacer nada para ayudarlo”.

Al final, el tribunal condenó a los papás a 30 días de cárcel por maltrato criminal en primer grado. Como parte de la sentencia, también deberán llevar a sus hijos al pediatra con regularidad, mantener seguro médico y avisar a su oficial de libertad condicional en caso de cualquier enfermedad o accidente.