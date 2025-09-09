Exreina de belleza muere en trágico accidente

La reconocida exreina de belleza Shamel Alejandra Álava Zambrano falleció la noche del viernes 5 de septiembre de 2025, tras un grave accidente de tránsito en la vía que conecta El Empalme con Balzar, en la provincia del Guayas, en Ecuador. Seis personas más resultaron heridas y se mantienen bajo observación médica.

Según reportes oficiales, el accidente ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche del viernes 5 de setiembre, cuando el vehículo conducido por Álava chocó de frente contra otro que circulaba en sentido contrario. La colisión fue fatal para ella, quien murió en el lugar.

Las seis personas lesionadas fueron trasladadas de inmediato a centros de salud, donde recibieron atención médica. Su pronóstico, según fuentes disponibles, es reservado.

Las autoridades ya accedieron a las grabaciones de cámaras de seguridad del lugar, lo que ha permitido avanzar en las investigaciones para esclarecer las causas del choque.

Reacciones

El Gobierno municipal de El Empalme emitió un sentido mensaje: expresaron estar “profundamente consternados” por la muerte de Álava, quien “ostentó con altura la honrosa dignidad de reina del cantón”. Asimismo, extendieron su solidaridad a familiares y amigos, concluyendo con un: “Paz en su tumba”.

En redes sociales, la comunidad vinculada a los reinados de belleza en Ecuador manifestó profunda conmoción y pesar ante la noticia.

El trágico suceso ha dejado huella en Guayaquil y sus alrededores. Mientras las investigaciones continúan en curso, el recuerdo de Shamel Álava, destacada por su presencia en concursos de belleza en El Empalme y su compromiso con la comunidad, perdura entre quienes la conocieron y admiraron.

*Esta nota fue redactada con ayuda de Inteligencia Artificial, basada en información de El Tiempo de Colombia y revisada por un editor.